Live Eredivisie: FC Volendam-sc Heerenveen stilgelegd wegens noodweer

FC Volendam - SC Heerenveen

De tussenstand is 1-1. Heerenveen kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Sydney van Hooijdonk en Robert Mühren maakte kort voor rust gelijk.

Volendam en Heerenveen sluiten de elfde speelronde van de Eredivisie af. De wedstrijd begon pas om 20.00 uur.

Programma Eredivisie speelronde 11

Zaterdag

Feyenoord - Fortuna Sittard 1-1

RKC Waalwijk - Ajax 1-4

Vitesse - FC Emmen 2-1

Zondag

Excelsior - AZ 2-1

SC Cambuur - FC Twente 0-1

FC Groningen - PSV 4-2

NEC - Go Ahead Eagles 3-3

FC Utrecht - Sparta Rotterdam 3-1

20.00 uur: FC Volendam - SC Heerenveen

RKC Waalwijk - Ajax

Ajax heeft met aanvankelijk wat moeite het dappere RKC Waalwijk van zich afgeschud (1-4). Het elftal van Alfred Schreuder werd in het Mandemakers Stadion gered door de brille van Steven Berghuis, die op prachtige wijze de 0-1 en 1-2 aantekende. Brian Brobbey zorgde na ruim een voor de 1-3 (later maakte hij ook nog de vierde) en onderstreepte zijn goede band met Mohammed Kudus door na bevrijdende treffer in de armen van zijn naast het doel warmlopende concurrent te springen.

FC Groningen - PSV

In navolging van Feyenoord en AZ heeft ook PSV dure punten verspeeld in deze speelronde, waardoor koploper Ajax als grote winnaar uit de bus is gekomen. Op bezoek bij FC Groningen ging het team van trainer Ruud van Nistelrooy met 4-2 onderuit in een groot voetbalspektakel. Daardoor is de achterstand van nummer twee PSV op koploper Ajax na elf speelrondes vier punten.

Feyenoord - Fortuna Sittard

Feyenoord heeft alle glans van de fraaie zege op AZ, zes dagen terug, laten verdwijnen door in de eigen Kuip punten te verspelen tegen Fortuna Sittard: 1-1. De Alkmaarders komen zondag in actie tegen Excelsior en kunnen dan weer over Feyenoord heengaan op de ranglijst.

Excelsior - AZ

Alsof de verloren topper tegen de ene Rotterdamse club, Feyenoord, vorige week nog niet genoeg pijn had veroorzaakt, wreef Excelsior, de andere Rotterdamse club, zondagmiddag nog extra zout in de wonden van AZ. De ploeg van Marinus Dijkhuizen versloeg de club uit Alkmaar met 2-1.

Cambuur - FC Twente

FC Twente heeft door een doelpunt diep in blessuretijd de uitwedstrijd tegen Cambuur gewonnen: 0-1. Ricky van Wolfswinkel benutte in de 97e minuut een strafschop.

FC Utrecht - Sparta

FC Utrecht heeft zich uitstekend hersteld van de 6-1 aframmeling van PSV vorige week. Midweeks was er een bekerzege op Sportlust ’46 (0-3) en zondag werd in de Eredivisie Sparta verslagen met 3-1.

NEC - Go Ahead Eagles

NEC slaagt er maar niet in om voor eigen publiek een competitiewedstrijd te winnen. De bekertriomf op Fortuna Sittard van afgelopen woensdag bleek niet de blauwdruk om 'de vloek van De Goffert' in de Eredivisie op te heffen. In het duel met als inzet aansluiting bij de middenmoot speelde de Nijmeegse formatie met 3-3 gelijk tegen Go Ahead, dat na een dramatische start nu al zes Eredivisiewedstrijden ongeslagen is.

Vitesse - FC Emmen

Vitesse heeft de nare smaak van de blamage in de KNVB-beker tegen Kozakken Boys enigszins kunnen wegspoelen met de tweede competitiezege op rij. De Arnhemmers waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor FC Emmen en hebben daarmee wat afstand genomen van de degradatiezone. Vitesse maakt door de zege een reuzensprong op de ranglijst en staat nu elfde met elf punten uit elf duels. Dat beeld is vertekend, omdat met uitzondering van Fortuna Sittard, Vitesse en FC Emmen alle ploegen uit het rechterrijtje zondag nog in actie komen en de onderlinge verschillen nog klein zijn.

