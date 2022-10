LIVE Eredivisie: Feyenoord snel achter tegen Fortuna Sittard

Feyenoord - Fortuna Sittard

Na de knappe winst bij AZ wacht het Feyenoord van Arne Slot vanaf 16.30 uur de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Bij winst zijn de Rotterdammers minimaal een paar uurtjes koploper, maar voorzichtigheid is geboden. De laatste zege van Fortuna in De Kuip is namelijk nog geen vier jaar geleden, in december 2018 werd het 0-2. Bij Feyenoord draagt Orkun Köcü ’gewoon’ de aanvoerdersband weer, nadat hij vorige week de OneLove-band niet wilde dragen.

RKC Waalwijk - Ajax

Alfred Schreuder gaat met Ajax bij zijn oude club RKC Waalwijk op jacht naar drie punten, maar de coach van de Amsterdammers weet dat hij een getergde tegenstander treft. De Waalwijkers blameerden zich midweeks in het bekertoernooi tegen De Treffers (2-0) en zullen het duel met de regerend landskampioen willen benutten voor eerherstel. De aftrap in Waalwijk is om 18.45 uur.

Vitesse - FC Emmen

Wat voor RKC Waalwijk geldt, geldt voor Vitesse deze zaterdagavond helemaal. De Arnhemmers beleven voorlopig al een hopeloos seizoen en daar kwam woensdag ook nog eens de bekerblamage tegen Kozakken Boys overheen. Wint de formatie van trainer Phillip Cocu van concurrent Emmen, dan heeft het weer aansluiting met de middenmoot. Als de bezoekers erin slagen om drie punten mee te nemen uit Arnhem, passeert het Vitesse op de ranglijst. De bal in het Gelredome gaat om 21.00 uur rollen.

Programma Eredivisie speelronde 11

Zaterdag

16.30 uur: Feyenoord - Fortuna Sittard

18.45 uur: RKC Waalwijk - Ajax

21.00 uur: Vitesse - FC Emmen

Zondag

12.15 uur: Excelsior - AZ

14.30 uur: SC Cambuur - FC Twente

14.30 uur: FC Groningen - PSV

14.30 uur: NEC - Go Ahead Eagles

16.45 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

20.00 uur: FC Volendam - SC Heerenveen

