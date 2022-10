Live Eredivisie: zwak AZ moet na rust aan de bak

Excelsior - AZ

FC Groningen - PSV

Cambuur - FC Twente

NEC - Go Ahead Eagles

FC Utrecht - Sparta

FC Volendam - SC Heerenveen

Programma Eredivisie speelronde 11

Zaterdag

Feyenoord - Fortuna Sittard 1-1

RKC Waalwijk - Ajax 1-4

Vitesse - FC Emmen 2-1

Zondag

12.15 uur: Excelsior - AZ

RKC Waalwijk - Ajax

Ajax heeft met aanvankelijk wat moeite het dappere RKC Waalwijk van zich afgeschud (1-4). Het elftal van Alfred Schreuder werd in het Mandemakers Stadion gered door de brille van Steven Berghuis, die op prachtige wijze de 0-1 en 1-2 aantekende. Brian Brobbey zorgde na ruim een voor de 1-3 (later maakte hij ook nog de vierde) en onderstreepte zijn goede band met Mohammed Kudus door na bevrijdende treffer in de armen van zijn naast het doel warmlopende concurrent te springen.

Feyenoord - Fortuna Sittard

Feyenoord heeft alle glans van de fraaie zege op AZ, zes dagen terug, laten verdwijnen door in de eigen Kuip punten te verspelen tegen Fortuna Sittard: 1-1. De Alkmaarders komen zondag in actie tegen Excelsior en kunnen dan weer over Feyenoord heengaan op de ranglijst.

Vitesse - FC Emmen

Vitesse heeft de nare smaak van de blamage in de KNVB-beker tegen Kozakken Boys enigszins kunnen wegspoelen met de tweede competitiezege op rij. De Arnhemmers waren in eigen huis met 2-1 te sterk voor FC Emmen en hebben daarmee wat afstand genomen van de degradatiezone. Vitesse maakt door de zege een reuzensprong op de ranglijst en staat nu elfde met elf punten uit elf duels. Dat beeld is vertekend, omdat met uitzondering van Fortuna Sittard, Vitesse en FC Emmen alle ploegen uit het rechterrijtje zondag nog in actie komen en de onderlinge verschillen nog klein zijn.

