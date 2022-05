Teleurstelling bij Arensman: ’Ik heb het er nog wel over met het team’

„Het is zeer teleurstellend. Ik wilde helemaal niet in de kopgroep zitten, want ik zat in mijn hoofd al dagenlang bij de tijdrit van morgen”, vertelde de 22-jarige Arensman tegen Eurosport. „Het was de bedoeling om het draaiende te houden en dan zouden we wel zien. Ik heb het er nog wel over met het team. Of ik te veel energie heb verspild? Ja, dat lijkt me logisch als je in de kopgroep zit. Maar we gaan het wel zien voor de tijdrit, ik kan niet meer doen dan mijn best.”

Raar

Arensman kreeg in de kopgroep niet de ruimte om weg te fietsen, waar de Italiaan Alessandro Covi die wel kreeg. Covi won de rit. Arensman: „Ik vond het heel raar. Ik heb nog nooit iets gewonnen of bewezen in het wielrennen. Ik had het gevoel dat iedereen naar mij keek in die kopgroep. Daardoor reed Covi ontzettend ver bij ons weg.”

Diezelfde Covi vierde zaterdag zijn eerste zege in een grote ronde. „Vorig jaar was ik al twee keer dicht bij het winnen van een etappe van de Giro”, aldus de Italiaan. „Ik wilde dit jaar ook winnen, maar ik fietste in dienst van Joao Almeida.” De Portugees verliet donderdag de Giro vanwege een positieve coronatest. Covi, die al vrij vroeg wegreed uit een kopgroep van vijftien: „Vandaag was daarom een kans voor mij. Ik viel van ver aan omdat ik geen klimmer ben. Ik deed het behoorlijk goed in de laatste klim. Het is fantastisch voor het team om een etappe te winnen en vooral deze in de mythische bergen.”

