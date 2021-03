’Atleten veroorzaakten zelf coronauitbraak bij EK indoor atletiek’

Met name op de laatste avond van het toernooi zouden lang niet alle atleten het verplichte mondkapje hebben gedragen. In de dagen na de EK bleken bij heel wat deelnemende landen positieve gevallen te zijn binnen de ploeg.

Zo testten acht Nederlandse atleten bij terugkeer positief op het coronavirus. Ook in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië bleken atleten besmet met het coronavirus. In totaal gaat het naar schatting om zo’n vijftig EK-deelnemers. De Europese federatie, European Athletics, concludeert na onderzoek dat de positieve gevallen zijn terug te leiden naar twee hotels in Torun waarin de teams verbleven. „Helaas bracht het onderzoek ook aan het licht dat het strikte protocol, dat ook in teamhotels had moeten worden gevolgd, niet altijd volledig werd gerespecteerd”, aldus de federatie in een verklaring.

"De situaties in de bussen en de lange wachtrijen voldeden ook niet aan de richtlijnen die de organisatie vooraf had opgesteld"

Volgens technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie is dat echter niet de enige reden voor het hoge aantal besmettingen. „We weten heel zeker dat enkele van onze ’besmette’ atleten op de laatste avond keurig op hun kamer zijn gebleven. Die hebben niet bij elkaar gezeten”, aldus Roskam, die zich eerder al kritisch uitliet over de aanpak van de organisatie. Zo ging het volgens Roskam niet goed met het busvervoer van atleten tussen het hotel en de sporthal en ontstonden lange wachtrijen voor het afnemen van een verplichte coronatest, waarbij atleten buiten in de kou stonden.

„Ik snap dat European Athletics op zoek is naar een oorzaak en dat ze dan hierop uitkomen. Ik zag in het hotel waarin wij verblijven op sommige plekken heel wat atleten bij elkaar zitten op de gang of op de kamer”, aldus Roskam. „Maar dit is niet de enige oorzaak. De situaties in de bussen en de lange wachtrijen voldeden ook niet aan de richtlijnen die de organisatie vooraf had opgesteld. Ik denk dat ze hiermee dus slechts een deel van de oorzaak hebben geïdentificeerd.”

De Atletiekunie trekt in de aanloop naar de Olympische Spelen lessen uit de ervaringen in Polen. „Mocht blijken dat we de volgende keer weer met diverse landen door elkaar moeten zitten in de bus, dan nemen wij niet de bus, maar reizen we op een andere manier. Het gaat om het vertrouwen dat je hebt in een organisatie. Bij vorige wedstrijden en buitenlandse stages ging het allemaal goed. Maar hier zijn dingen niet goed gegaan.”