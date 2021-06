Max Verstappen mag nog van geluk spreken in Baku: ‘Dit is levensgevaarlijk’

Max Verstappen denkt er het zijne van. Ⓒ ANP/HH

BAKU - Max Verstappen was al niet de grootste fan van het rubber van leverancier Pirelli en dat is er na de Grand Prix van Azerbeidzjan niet beter op geworden. In het zicht van de haven verstierde een klapband een verder vlekkeloze race en een tweede overwinning op rij. Geluk bij een ongeluk was de uitglijder van Lewis Hamilton in de slotfase, waardoor Verstappen WK-leider blijft. Zijn teamgenoot Sergio Pérez won in Baku.