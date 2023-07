Erik ten Hag wint met ManUnited oefenduel van Arsenal

Erik ten Hag heeft met Manchester United in de VS een oefenwedstrijd gewonnen van Arsenal. In het MetLife Stadium in New Jersey won United met 2-0 van de rivaal uit Londen, waar de van Ajax overgenomen Jurriën Timber ruim een uur speelde.

Erik ten Hag langs de lijn tijdens het oefenduel met Arsenal. Ⓒ ANP/HH