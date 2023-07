Kvitova en Sabalenka naar laatste zestien Wimbledon

In de achtste finales ontmoet Kvitova de winnares van het duel tussen de als zesde geplaatste Tunesische Ons Jabeur en de Canadese Bianca Andreescu.

De 33-jarige Kvitova won Wimbledon twee keer, in 2011 en 2014. De andere drie grandslamtoernooien schreef ze nooit op haar naam. Op de Australian Open verloor Kvitova in 2019 de finale, op Roland Garros zijn twee halve finales (2012 en 2020) haar beste resultaat. Op de US Open kwam ze nooit verder dan de kwartfinales.

Sabalenka laat Blinkova kansloos

Aryna Sabalenka heeft zich in de derde ronde van Wimbledon niet laten verrassen. De als tweede geplaatste Belarussische rekende overtuigend af met de Russische Anna Blinkova: 6-2 6-3. De partij duurde 1 uur en 21 minuten.

In de achtste finales wacht voor Sabalenka opnieuw een confrontatie met een Russische, de als nummer 21 ingeschaalde Jekaterina Aleksandrova. Zij rekende in de derde ronde in twee sets (6-0 en 6-4) af met de Hongaarse Dalma Galfi.

Vorig jaar was Sabalenka er in Wimbledon niet bij, omdat tennissers uit Rusland en Belarus toen niet mochten deelnemen na de inval van Rusland in Oekraïne eerder dat jaar. In 2021 behaalde ze in Londen haar beste resultaat met een plaats in de halve finales.

Sabalenka won begin dit jaar in Melbourne op de Australian Open haar eerste grandslamtitel.

Jabeur verslaat Andreescu en gaat verder op Wimbledon

Ons Jabeur heeft de laatste zestien bereikt. De Tunesische, als zesde geplaatst in Londen, versloeg zaterdag de Canadese Bianca Andreescu in drie sets, 3-6 6-3 6-4. De partij werd enige tijd onderbroken wegens regen.

„Ik begon niet zo heel goed”, zei Jabeur naderhand. „In de eerste twee sets was ik wat wisselvallig. Gelukkig was ik daarna wat agressiever. Het is goed uitgepakt. Ik mag ook niet te kritisch op mezelf zijn. Mijn tegenstandster heeft al eens een grand slam gewonnen. Je verslaat haar niet zomaar.”

Vorig seizoen haalde Jabeur de finale op Wimbledon en op de US Open. Beide keren verloor ze. Op Roland Garros drong ze eerder dit jaar door tot de kwartfinales.

Andreescu won in 2019 de US Open, maar kwam sindsdien niet meer tot grootste prestaties op een grand slam. Op Wimbledon stond ze voor de eerste keer in de derde ronde.

Rybakina walst op over Boulter heen

Jelena Rybakina heeft zonder zich al te veel te hoeven inspannen de volgende ronde van Wimbledon bereikt. De titelverdedigster uit Kazachstan liet Katie Boulter kansloos. Ze versloeg de Britse tot ongenoegen van het publiek in Londen in twee sets, 6-1 6-1. Daar had ze minder dan een uur voor nodig.

Rybakina had zich voorbereidend op een ietwat ’vijandig’ publiek. „Maar ik moet zeggen dat het meeviel”, liet ze meteen na afloop weten. „Het is logisch dat de mensen hier voor hun eigen speelster zijn. Toch had ik niet het gevoel dat ze tegen mij waren. Misschien kwam het ook omdat het van het begin goed liep bij mij. We hebben lang moeten wachten voor we aan de partij konden beginnen. Ik ben blij dat het goed is gegaan.”

Rybakina kende vanwege een virusinfectie een slechte voorbereiding op het derde grandslamtoernooi van het jaar.

Schuurs strandt op Wimbledon in tweede ronde dubbelspel

Het tennistoernooi van Wimbledon zit er voor Demi Schuurs al op. De 29-jarige Nederlandse verloor in de tweede ronde van het vrouwendubbelspel met de Amerikaanse Desirae Krawczyk van het Hongaars/Belgische duo Anna Bondar en Greet Minnen: 4-6 6-4 4-6.

Schuurs en Krawczyk waren in de eerste ronde al dicht bij uitschakeling. De tennissters werkten daarin, tegen de Georgische Natela Dzalamidze en de Amerikaanse Sabrina Santamaria, drie matchpoints weg.

Rosalie van der Hoek zit samen met haar tennispartner Lauren Davis uit de Verenigde Staten nog wel in het vrouwendubbelspel op Wimbledon.