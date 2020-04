Belgische viroloog pleit bij UEFA voor stopzetten competitie

Dat vertelde hij zaterdag aan Sporza. De Europese voetbalbond nam zelf contact op met Van Ranst.

Waarschuwing

De Belgische voetbalbond liet twee weken terug weten te overwegen het seizoen, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, niet meer te hervatten. De UEFA wil wel graag dat alle Europese competities, mocht de situatie dat straks weer toelaten, worden afgemaakt. Gebeurt dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor het aantal beschikbare tickets voor de Europese clubtoernooien, waarschuwde de UEFA.

IJdele hoop

„Ik zal het standpunt van de Belgische Pro League verdedigen en zeggen dat het nu het moment is om de competities stop te zetten. De competities nog ordentelijk afwerken zal bijzonder moeilijk zijn, dat is ijdele hoop koesteren. Je kan beter de realiteit onder ogen zien”, aldus Van Ranst.

Marc Van Ranst Ⓒ Belga

Wedstrijden zonder publiek spelen vindt Van Ranst geen goed signaal. „Dan heb je ook twee ploegen, scheidsrechters, trainers, een bank en een heleboel mensen die voor alles moeten zorgen in het stadion. En dat terwijl je de mensen om ’social distancing’ vraagt. Over de start van het seizoen 2020-2021 kan nog niet veel gezegd worden. We zijn nu midden april, dus er is nog wel even tijd om daarover beslissingen te nemen.”