Basisklant Steven Bergwijn wint met Tottenham Hotspur van kampioen Manchester City

Bij Spurs ontbrak Harry Kane in de selectie. De Engelse spits, die in de belangstelling staat van Manchester City, is volgens coach Nuno Espirito Santo niet fit. „Hij moet werken aan zijn fitheid”, aldus de trainer voor aanvang van het duel bij Sky Sports. „Hij moet blijven werken tot hij klaar is om het team te helpen. Ik denk niet dat hij al te veel sessies nodig heeft om fit te worden, maar het is wel belangrijk. Ik weet ook niet of hij komt kijken, ik heb geen idee wat hij aan het doen is. ”

In de eerste helft waren de bezoekers de bovenliggende partij, maar het lukte Nathan Aké en zijn teamgenoten niet om het overwicht uit te drukken in een voorsprong. Vlak voor rust was Heung-Min Son namens Tottenham nog dicht bij de openingstreffer, maar de aanvaller zag zijn schot naast gaan.

Na rust was het wel raak voor de Zuid-Koreaan. In een tegenaanval bediende Bergwijn Son. Laatstgenoemde kwam vanaf rechts naar binnen en vond de bovenhoek: 1-0. Amper tien minuten later had Bergwijn de 2-0 op zijn schoen. Oog in oog met Ederson Moraes zag de Nederlander zijn schot naast het doel verdwijnen en de gigantische kans in rook opgaan.

De landskampioen probeerde in het restant van het duel de opgelopen schade nog goed te maken, maar ook met invallers Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus lukte dat niet. De formatie van Josep Guardiola moet na één duel dus al in de achtervolging.