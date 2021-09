Sport Kort: Herlings wint Grote Prijs van Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorcrosser Herlings wint Grote Prijs van Turkije

16.25 uur: Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Turkije gewonnen. De Brabantse motorcrosser won de eerste manche en had aan de tweede plaats in de tweede manche genoeg om de GP-zege te pakken.

Herlings won de eerste manche op het circuit in Afyonkarahisar voor de Spanjaard Jorge Prado en Pauls Jonass uit Letland. Wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië kwam in de eerste manche niet verder dan de zesde plaats.

In de tweede manche was Gajser oppermachtig. Herlings moest terugkomen van een mindere start. In de slotfase profiteerde hij van een val van nummer 3, de Italiaan Antonio Cairoli, en passeerde hij ook nog Prado die tweede lag.

Met 47 behaalde punten loopt Herlings 7 punten in op Gajser. De Sloveen gaat in de WK-stand aan de leiding met 310 punten. Prado volgt op de tweede plaats met 297 punten. Herlings staat vijfde met 274 punten.

Jaspers wint Grand Prix driebanden

00.15 uur: De nummer 1 van de wereldranglijst driebanden, Dick Jaspers, heeft de Grand Prix van Capelle aan den IJssel op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale de in Gelderland wonende Hagenaar Jeffrey Jorissen met ruime cijfers: 40-26 in 24 beurten. De overwinning leverde Jaspers een cheque van 800 euro op.

Het is voor Jaspers zijn 61e overwinning van een nationaal Grand Prix-toernooi. Het toernooi in Capelle aan den IJssel is het eerste in een reeks van drie Grand Prix-toernooien waarvan de zestien best geklasseerde spelers zich plaatsen voor de masters, tevens het nationaal kampioenschap dat voor januari 2022 op de kalender staat.

Geen Nederlandse springruiters in EK-finale na afhaken Houtzager

20.57 uur: Springruiter Marc Houtzager heeft zich afgemeld voor de individuele finale van het EK in de Duitse plaats Riesenbeck. De 50-jarige Houtzager was de enige Nederlander die zich had geplaatst voor de finale van zondag, al was hij op plek 15 in de tussenstand niet kansrijk voor een medaille. In overleg met bondscoach Rob Ehrens heeft hij zich daarom teruggetrokken.

Houtzager wil zijn 14-jarige paard Sterrehof’s Calimero sparen met het oog op het programma van de komende weken, met onder meer het CHIO van Aken en de finale van de Nations Cup. De ruiter stond na drie omlopen met 9,65 strafpunten op de vijftiende plaats. De Zwitser Martin Fuchs gaat de slotdag in als koploper: 1,31.

Frank Schuttert en Harrie Smolders waren eerder al afgehaakt. In de landenwedstrijd bleef Nederland steken op de elfde plaats, een grote teleurstelling voor Ehrens en zijn ploeg.

Tweede zege op rij voor Almere City FC

19.54 uur: Almere City FC heeft in de Keuken Kampioen Divisie voor de tweede keer op rij gewonnen. De ploeg van trainer Gertjan Verbeek versloeg op eigen veld TOP Oss met 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Ilias Alhaft nam zowel de 1-0 als de 2-0 voor zijn rekening, Anass Ahannach maakte er vlak voor tijd 3-0 van.

Almere City, moeizaam aan het seizoen begonnen, had vorige week in de uitwedstrijd tegen Roda JC de eerste zege (3-4) van het seizoen geboekt. De club uit Flevoland staat nu zesde in de Keuken Kampioen Divisie met 7 punten uit vijf duels. TOP Oss staat vierde met 9 punten, Jong AZ leidt met de maximale score van 12 punten.

Colombiaanse spits Falcao bij Rayo Vallecano terug in La Liga

19.36 uur: Radamel Falcao gaat weer in Spanje voetballen. De 35-jarige aanvaller ondertekende een contract bij Rayo Vallecano, dat afgelopen seizoen via de play-offs promoveerde naar de hoogste afdeling, La Liga. Falcao speelde daarin eerder twee jaar voor Atletico Madrid.

De Colombiaan maakte in zijn carrière al bijna 300 doelpunten voor clubs als River Plate, FC Porto, Atletico, AS Monaco, Manchester United en Chelsea. Sinds 2019 speelde Falcao in Turkije voor Galatasaray. De topscorer aller tijden van het Colombiaanse elftal liet eerder deze week zijn contract in Istanbul ontbinden.

Falcao hielp Atletico in 2012 aan de eindzege in de Europa League. Hij won met de Madrileense club ook de Europese Super Cup en de Spaanse beker. Rayo Vallecano, ook een club uit Madrid, wist in de eerste drie competitierondes in Spanje één keer te winnen.

Ook de Argentijnse international Javier Pastore gaat in La Liga voetballen. De 32-jarige middenvelder ondertekende een contract voor een jaar bij Elche. Pastore moest vertrekken bij AS Roma, waar de nieuwe trainer José Mourinho geen toekomst voor hem zag. Het contract van de Argentijn werd daarom onlangs ontbonden. Hij speelde eerder voor onder meer Paris Saint-Germain en Palermo.

Golfer Luiten zakt iets weg in klassement Italiaans Open

19.08 uur: Joost Luiten is iets weggezakt in het klassement van het Italiaans Open. De 35-jarige Luiten staat na een ronde van zeventig slagen vijftiende. Hij was de dag als de nummer 13 begonnen.

Luiten kwam op de derde dag tot drie birdies en twee bogeys en dus een dagscore van -1. Op de tweede dag kwam hij nog tot -5 en hij was het toernooi begonnen met het baangemiddelde.

Wil Besseling begint de slotdag als de nummer 56 na een ronde van 74 slagen. De leiding is in handen van de Deen Rasmus Højgaard, die vorige week al de beste was op de Omega European Masters in Zwitserland. Højgaard heeft één slag voorsprong op de Engelsman Tommy Fleetwood en Daniel van Tonder uit Zuid-Afrika.

Visser twaalfde in W Series bij Dutch GP in Zandvoort

18.48 uur: Beitske Visser is in de W Series op Zandvoort op de bescheiden twaalfde plaats geëindigd. De Friezin was ook vanaf die plek gestart in de raceklasse voor vrouwelijke autocoureurs, die het bijprogramma vulde van de Formule 1 bij de Dutch Grand Prix. De Britse Alice Powell won, het was al haar derde zege in dit seizoen.

Vissers race was vrij kort na de kwalificatie van de koningsklasse, waarin Max Verstappen de snelste was. Veel mensen verlieten echter meteen na het zien van Verstappen de tribunes, zodat bij vrouwen beduidend minder publiek zat.

De 26-jarige Visser had op een betere race gehoopt, maar ze kon als excuus aanvoeren dat ze fysiek niet topfit was. Een week geleden maakte ze een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps en belandde zelfs in het ziekenhuis. Ze liep geen breuken op, maar met gekneusde ribben, een zere rug en een beurs lichaam was het een hele opgave de race op het bochtige circuit van Zandvoort uit te rijden.

Duitsland heeft doelman Neuer terug voor duel om koppositie

15.31 uur: Duitsland kan zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië weer rekenen op doelman Manuel Neuer. Vanwege enkelklachten ontbrak Neuer donderdag tegen Liechtenstein. Met Bernd Leno onder de lat in plaats van de keeper van Bayern München debuteerde Hansi Flick als bondscoach met een magere zege (0-2).

„’Manu’ heeft de laatste training meegedaan en is beschikbaar tegen Armenië”, zei Flick een dag voor het duel in Stuttgart. Linksback Robin Gosens ontbreekt bij de ’Mannschaft’. De oud-speler van onder meer FC Dordrecht en Heracles Almelo heeft een voetblessure. Het is onzeker of de grieperige Kai Havertz kan spelen tegen de Armeniërs, die na vier groepswedstrijden aan kop staan met 10 punten. De Duitsers, die begin dit jaar verloren van Noord-Macedonië, hebben 1 punt minder.

In het stadion van Stuttgart zijn 18.000 toeschouwers welkom. De Duitse voetbalbond DFB grijpt de interlands in eigen land aan om vaccineren tegen het coronavirus te promoten. Bij het stadion staan twee vaccinatiebussen, waar mensen de keuze hebben uit twee verschillende vaccins.

Wielrenner Dan Martin beëindigt loopbaan

10.38 uur: Voor de Ierse wielrenner Dan Martin wordt de Ronde van Lombardije op 9 oktober zijn laatste koers. Via zijn ploeg Israel Start-Up Nation liet de 35-jarige renner weten dat hij er na veertien jaar mee op houdt. „Ik heb hier lang over nagedacht, maar ik denk dat het tijd is om te stoppen”, meldde Martin. „Er zijn nog andere dingen in het leven dan wielrennen en ik heb al een tijdje geleden gemerkt dat ik het plezier in de sport een beetje kwijt ben.”

Martin heeft 22 overwinningen op zijn erelijst staan, waaronder ritzeges in de drie grote wielerrondes. In de Tour won hij twee etappes (Bagnères de Bigorre en op de Mûr-de-Bretagne in 2013 en 2018), net als in de Vuelta (2011 en 2020). Eerder dit jaar voegde hij daar ook nog een ritzege in de Ronde van Italië aan toe. In het eindklassement van de grote wielerrondes eindigde hij zes keer in de top tien. Met Luik-Bastenaken-Luik (2013) en de Ronde van Lombardije (2014) staan er ook twee klassiekers op zijn erelijst.

Rolstoelbasketbalster Visser in atletencommissie IPC

10.31 uur: Rolstoelbasketbalster Jitske Visser is zaterdag verkozen tot één van de zes nieuwe leden van de atletencommissie van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC). De atletencommissie bestaat in totaal uit twaalf leden.

„Ik voel me vereerd dat ik als lid van de atletencommissie de komende jaren een bijdrage mag leveren aan de positieve ontwikkeling die de paralympische sport doormaakt”, reageerde Visser. Eén van haar speerpunten wordt het classificatiesysteem transparanter maken voor de sporters. Daarnaast wil Visser een bijdrage leveren aan het professionaliseren van de paralympische sport. „Paralympische sporters kunnen wereldwijd een enorme inspiratiebron zijn. Met onze prestaties als topsporter, als leider in de sport en als rolmodel voor de volgende generatie. Door de stem van de paralympiërs te laten horen, hen bij elkaar te brengen, wil ik me inzetten om de paralympische sport nog mooier en professioneler te maken.”

Visser (28) maakt sinds 2008 deel uit van het Nederlandse rolstoelbasketbalteam, waarmee ze in 2018 wereldkampioen werd.