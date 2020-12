Team Sunweb wordt Team DSM

„We hebben zoveel gemeen met DSM”, vervolgt hij over de Nederlandse trots die wereldwijd vanuit wetenschappelijke basis actief is op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. „We hebben een passie voor innovatie en duurzaamheid, hoge ethische standaards en nog veel meer. Voor een sportploeg als wij zijn, is de kans om onze relevantie van sportieve prestaties tot bijdragen aan grote mondiale thema’s iets waar we heel erg trots op zijn.”

Er is net zoals met Sunweb in 2017 het geval was geen lengte van de overeenkomst naar buiten gebracht, omdat ook wat dat betreft naar duurzaamheid wordt gestreefd. Over het budget worden ook geen uitspraken gedaan. Een langere termijn dan nu het geval is leek drie jaar terug met Sunweb ook haalbaar, maar het lijkt erop dat de coronacrisis de reisorganisatie - zoals heel de reisbranche - te hard heeft geraakt om als titelsponsor te vervolgen. Wel zal het partnership met de wielerformatie en Sunweb een vervolg krijgen. De ploeg zal in plaats van Cervélo gaan rijden op Scott-fietsen.

Ⓒ DSM

Spekenbrink zal met het binnen hengelen van deze Nederlandse multinational wederom vele monden doen openvallen, want het zal als een magneet werken voor nieuw jong wielertalent. Dit coronaseizoen liet de ploeg al duidelijk zien dat het vele ’jonkies’ met potentie binnen de gelederen had en zelfs een aantal die al tot de wereldtop behoren, zoals de 22-jarige Zwitser Marc Hirschi, die onder andere een Tour-rit en de Waalse Pijl won, de 24-jarige Australiër Jai Hindley (tweede in Giro), de 26-jarige Deen Søren Kragh Andersen (twee Tour-ritten) en de Nederlandse sprinter Cees Bol (25) die met onder meer een tweede en derde plaats in Tour-etappes sterk voor de dag kwam.

Teambaas van het concurrerende Deceunick-Quickstep, Patrick Lefevere, sprak eerder dit jaar al zijn lof uit over het feit dat Sunweb telkens weer de grote talenten weet binnen te hengelen. Tevens stelde hij vragen over de manier waarop sommige coureurs na een tijd met onenigheid weer vertrekken. „Ik heb dat niet gelezen. Er zijn heel veel mensen die iets van onze werkwijze vinden”, reageerde Spekenbrink. „De ene keer zijn ze enthousiast en de andere keer niet. Iedereen heeft het recht om er iets over te zeggen of te roepen, maar wij krijgen dat allemaal niet zo mee.”

Zo vaart Spekenbrink altijd zijn eigen koers en met DSM als nieuwe hoofdsponsor, kun je stellen dat het de juiste koers is.