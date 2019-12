Van den Brom begrijpt morrende publiek

„Zeker niet een wedstrijd waar je veel van verwacht. We wilden laten zien dat we tot iets in staat waren. Dat is niet gelukt. Dan moeten we ons kwalijk nemen. Ja, ook ik.”

FC Utrecht verloor voor de derde keer op rij. Na nederlagen tegen Ajax (4-0) en AZ (3-0) was ook de hekkensluiter van de Eredivisie te sterk. De club heeft al 277 minuten in de Eredivisie niet gescoord en kreeg tegen RKC ook weinig kansen.

Van den Brom overweegt om zijn basisploeg op enkele plaatsen te wijzigen. „Ik heb ze na twee nederlagen het vertrouwen gegeven”, zei hij voor de camera van FOX Sports. „De conclusie is nu dat ik alles eens moet gaan overzien.”

FC Utrecht werd af en toe uitgefloten door het eigen publiek. „Die reactie is niet meer dan normaal”, stelde Van den Brom. „De mensen willen aanvallend voetbal en strijd zien. Dat hebben we ze te weinig gegeven.”

Bekijk ook: Hekkensluiter RKC verrast Utrecht in eigen huis