Sport kort: Handbalvrouwen op EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Isco loopt hamstringblessure op en mist wedstrijd tegen Valencia

14.23 uur: Real Madrid moet het donderdag tegen Valencia stellen zonder Isco. De middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen, zo meldt Real.

De 28-jarige Isco maakte wel deel uit van de 23-koppige selectie. Mogelijk moet hij ook het duel van zondag met Real Sociedad aan zich voorbij laten gaan.

Real Madrid staat vijf punten achter op koploper FC Barcelona, maar heeft nog een wedstrijd extra te spelen.

Handbal: Vrouwen op EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië

12.45 uur: De Nederlands handbalvrouwen zijn op het Europees kampioenschap in Noorwegen en Denemarken ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. Ze spelen de poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. Dat is het resultaat van de loting in Wenen.

„Van Servië hebben wij op het WK ruim gewonnen; het is een goede ploeg en misschien willen ze nu wel revanche”, aldus bondscoach Emmanuel Mayonnade. „Hongarije is een team met jonge en nieuwe speelsters waarvan er veel in de Champions League spelen. De Kroatische ploeg is een mix van jonge en ervaren speelsters. Wij moeten op ons best zijn dit EK en gaan ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn.”

Het EK wordt gehouden van 3 tot en met 20 december in Herning en Frederikshavn in Denemarken en Trondheim, Stavanger en Oslo in Noorwegen.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Als Oranje doorgaat naar de hoofdronde speelt het in Stavanger. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend in Oslo.

Twee jaar geleden veroverde Nederland de bronzen medaille op het EK in Frankrijk en vier jaar geleden pakte het team zilver in Zweden. Hongarije en Kroatië zaten op het EK van 2018 ook bij Oranje in de poule en beide duels werden door de Nederlandse handbalsters gewonnen.

Wielrennen: Boogaard als eerste Nederlandse profwielrenster in actie

12.15 uur Wielrenster Maaike Boogaard uit Zwaag is de eerste Nederlandse profwielrenster die weer een wedstrijd gaat rijden. De 21-jarige wielrenster van de Italiaanse-Sloveense wielerploeg Ale-BTC Ljubljana start vrijdag in de GP Plastika Virant, een criterium in het Sloveense Komenda.

„Ik kijk er onwijs naar uit om gewoon weer te genieten van het afzien en aanvallend te koersen”, aldus Boogaard. Ze is inmiddels al enkele weken in Slovenië, waar ze normaal gesproken een groot deel van het jaar verblijft.

Voetbal: Spaans voetbal trekt 48 procent meer tv-kijkers

09:20 uur Bij de hervatting van de competitie in het Spaanse voetbal hebben internationaal 48 procent meer mensen de wedstrijden op de televisie gevolgd dan voor de coronacrisis het geval was. Dat heeft de organiserende instantie van La Liga gezegd.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika, met een toename van 73 procent. Daarna kwam Azië met 72 procent. In Europa was er sprake van een toename van 56 procent, waarbij België (130 procent) eruit sprong. In dat land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden, 12 procent. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona.

La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.