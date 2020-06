Sport kort: Reus stelt aanval opnieuw uit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielersport: Reus stelt werelduurrecordaanval opnieuw uit

23.22 uur: Wielrenner Kai Reus heeft zijn aanval op het werelduurrecord, die gepland stond voor april volgend jaar voorlopig uitgesteld. „Ik ben hieraan begonnen en wil het hoe dan ook afmaken”, laat de 35-jarige wielrenner in een video weten.

De voormalig wielrenner van Rabobank, Team De Rijke en Roompot wilde de poging eigenlijk in augustus van dit jaar doen. „In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan”, zei hij in april van dit jaar over het record dat de Belg op 55,089 kilometer zette.

Door de coronscrisis liep hij echter forse vertraging op. „April 2021 is van de baan”, zegt Reus. „Dat is gewoon niet haalbaar door de huidige omstandigheden in de wereld. We weten ook niet hoe het zich allemaal verder gaat ontwikkelen. Het is en blijft de komende periode een hele onzekere tijd.”

Reus kijkt wel alweer vooruit. „Langzaam gaat alles weer open en vanaf 1 juli mag ik weer op de baan trainen. Als het team er vertrouwen in heeft, zeg ik doorgaan”, aldus Reus.

Algemeen: EK 2022 in München telt negen disciplines

22.27 uur: De Europese kampioenschappen van 2022 in München tellen in totaal negen sportdisciplines. Beachvolleybal, sportklimmen, kanosprinten en tafeltennis zijn aan het programma van de gezamenlijke EK’s toegevoegd.

Van de eerste editie in 2018 in Glasgow en Berlijn zijn er vijf sporten overgebleven: atletiek, wielrennen, turnen, roeien en triatlon. Zwemmen en golf vallen af voor het evenement in München.

Het multi-sporttoernooi zal elf dagen duren, van donderdag 11 tot en met zondag 21 augustus 2022. Plaats van handeling is het Olympisch Park in München, waar in 1972 de Zomerspelen werden gehouden.

Met het organiseren van gecombineerde EK’s eens in de vier jaar hopen de deelnemende federaties onder meer op grotere interesse bij de zendgemachtigden.

Wielersport: Criterium Daags na de Tour slaat alsnog jaar over

22.23 uur: Het wielercriterium van Boxmeer, Daags na de Tour genoemd, gaat niet door. Het criterium zou aanvankelijk, mits het geoorloofd was, ook dit jaar, een dag na afloop van de Ronde van Frankrijk in september worden verreden. De organisatie meldt echter dat het „na veel wikken en wegen” de editie alsnog van de agenda is gehaald.

„Het was een zware beslissing die ik met pijn in het hart moest nemen, maar het kon niet anders”, zegt rondevoorzitter Pierre Hermans. „Het gezondheidsaspect was het belangrijkste discussiepunt. Nu het besluit er ligt is er in elk geval voor iedereen duidelijkheid. We kunnen ons nu richten op maandag 26 juli volgend jaar, de nieuwe datum van de 46ste Daags na de Tour.”

Volgens de organisatie is jet voor het eerst na 45 jaar dat het profcriterium in Boxmeer niet doorgaat. Burgemeester Van Soest zegt volledig achter het besluit van het rondebestuur te staan. „Met het oog op de ronde is de 1,5 metermaatregel een groot probleem”, zei hij.

De andere wielerwedstrijden die traditioneel na afloop van de Tour de France plaatsvinden in Nederland hadden eerder al laten weten dat de editie van 2020 niet doorging.

Voetbal: Valencia met Cillessen tegen Real Madrid

21.50 uur: Valencia speelt donderdag tegen Real Madrid met Jasper Cillessen in het doel. De doelman van het Nederlands elftal heeft van trainer Albert Celades de voorkeur gekregen boven Jaume Domenech.

Valencia staat achtste in La Liga en heeft 16 punten minder dan Real Madrid, dat tweede staat. De Madrilenen moeten winnen om in het spoor te blijven van koploper FC Barcelona.

Voetbal: Kostbaar verlies Sociedad bij Alavés

21.35 uur: Real Sociedad heeft ook de tweede wedstrijd sinds de hervatting van La Liga niet kunnen winnen. De ploeg uit San Sebastián ging met 2-0 onderuit, nu bij Deportivo Alavés.

Sociedad kwam zondag bij de eerste wedstrijd sinds de coronastop niet verder dan 1-1 tegen Osasuna en zag woensdag Atlético Madrid op de ranglijst voorbijkomen na een ruime zege op hetzelfde Osasuna. Sociedad blijft door de nederlaag op 47 punten steken, evenveel als Getafe en twee minder dan Atletico, dat vierde blijft. De eerste vier plaatsen in de Spaanse competitie geven recht op het spelen van Champions League.

Borja Sainz zette Alavés in de 57e minuut op voorsprong op aangeven van de door Ajax verhuurde Argentijn Lisandro Magallán. Het is het eerste doelpunt in La Liga voor de 19-jarige middenvelder. Diep in blessuretijd maakte Martin Aguirregabiria er nog 2-0 van.

Alavés-speler Tomás Pina kreeg vlak voor tijd nog zijn tweede gele kaart en moest van het veld. Sociedad stond toen al met tien man na het tweede geel voor Joseba Zaldua.

Voetbal: UEFA geeft clubs meer ruimte in Financial Fair Play

19.55 uur: De Europese voetbalbond UEFA verlicht tijdelijk de strenge financiële regels van Financial Fair Play (FFP). De bond wil daarmee ervoor zorgen dat clubs niet gestraft worden voor onvoorziene tekorten veroorzaakt door de coronapandemie.

De UEFA meldt dat de financiële jaarrekeningen voor 2020 en 2021 gezamenlijk worden bekeken in plaats van afzonderlijk. Hierdoor krijgen clubs langer de tijd om te herstellen van verliezen die ze hebben opgelopen in de afgelopen drie maanden dat het voetbal wereldwijd grotendeels stillag.

Op basis van de FFP-regels mag een club in Europa per jaar niet meer uitgeven dan de omzet. Met deze stelregel wil de UEFA voorkomen dat vermogende eigenaren het succes gaan kopen en met hun gigantische bedragen de spelersmarkt ernstig verstoren. Het is niet zo dat de aankondiging betekent dat de clubs helemaal geen rekening hoeven te houden met de regels van Financial Fair Play en ineens veel geld kunnen uitgeven. De periode waarover wordt gecontroleerd wordt alleen verruimd.

Wielrennen: Wielerploeg Mitchelton-Scott toch niet in zee met Spaanse sponsor

18.44 uur: De wielerploeg van wereldkampioene Annemiek van Vleuten gaat toch niet in zee met Spaanse non-profitorganisatie Manuela Fundación als nieuwe sponsor. Dat heeft teameigenaar Gerry Ryan in een verklaring laten weten.

De hoofdsponsor van de Australische wielerploeg, Mitchelton, verkeerde al geruime tijd in financiële onzekerheid en die werd als gevolg van de coronacrisis alleen maar groter. Met de Spaanse organisatie van Francisco Huertas, die alles uit eigen middelen betaalt, zou de toekomst van de ploeg in 2021 en daarna zijn veiliggesteld.

„We voelden een sterke band met meneer Francisco Huertas, de Manuela Fundación en zijn goede bedoelingen. Maar toen de onderhandelingen verdergingen na de aanvankelijke bekendmaking van afgelopen vrijdag, zijn we tot de conclusie gekomen dat we de relatie niet verder aangaan”, aldus Ryan.

Als het wielerseizoen volgende maand herstart, zal de ploeg gewoon onder de naam Mitchelton-Scott rijden met een volledige financiële ondersteuning door teameigenaar Ryan. „Dat is inclusief volledige salarissen voor de renners en de staf, zodra de WorldTour wedstrijden in augustus weer van start gaan en een verplichting voor 2021, terwijl we zoeken naar passende sponsoren”, liet hij weten.

Voor de mannenploeg van Mitchelton-Scott rijden onder anderen de Britse tweelingbroers Adam en Simon Yates en Esteban Chaves.

Voetbal: Rentree Kane, Son en Sissoko bij Spurs na langdurige absentie

17.02 uur: Coach José Mourinho van Tottenham Hotspur kan voor de eerste wedstrijd na de coronastop, thuis tegen zijn vroegere club Manchester United (vrijdag), weer een beroep doen op drie belangrijke spelers. De aanvallers Harry Kane en Son Heung-min en middenvelder Moussa Sissoko zijn allen hersteld van langdurige blessures.

Dankzij de coronapauze van honderd dagen kunnen zij hun ploeg in het restant van de Premier League alsnog bijstaan in de strijd om kwalificatie voor de Europa League en misschien zelfs nog wel voor de Champions League.

Kane stond zes maanden aan de kant door een dijbeenblessure en Son brak zijn arm in februari. Sissoko onderging in januari een knieoperatie. „Alle spelers die een ingreep hebben ondergaan, zijn hersteld en klaar om in actie te komen”, liet Mourinho weten.

„Kane heeft extreem goed gewerkt. Hij gaat vrijdag zeker starten tegen United. Hoelang hij het vol zal houden? Dat zien we in de wedstrijd vanzelf wel. Over zijn vorm durf ik niets te zeggen. Harry heeft een half jaar niet gespeeld, maar hij is een geweldige professional.”

De Spurs staan achtste, met zeven punten minder dan nummer vier Chelsea. De top vier in Engeland plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

Voetbal: FC Groningen accepteert herziene straf voor afsteken vuurwerk

16.51 uur: FC Groningen heeft een hernieuwd schikkingsvoorstel met betrekking tot het afsteken van vuurwerk tijdens de competitiewedstrijd tegen Ajax geaccepteerd. De aanklager betaald voetbal had in het nieuwe voorstel de oorspronkelijk aangekondigde boete van 17.500 euro gehalveerd en het spelen van de eerstvolgende thuiswedstrijd zonder een deel van het publiek laten vervallen.

„In de motivatie van de aanklager om te komen tot een hernieuwd schikkingsvoorstel wordt de coronacrisis opgevoerd. Omdat FC Groningen net als veel andere bedrijven hard wordt geraakt als gevolg van de huidige crisis heeft de aanklager besloten om zijn schikkingsvoorstel aan te passen”, meldt de club.

FC Groningen moet nu een boete van 8750 euro betalen. De andere helft moet betaald worden indien er tijdens de proeftijd van twee jaar opnieuw vuurwerk in het stadion wordt afgestoken.

Het incident vond plaats op 26 januari van dit jaar.

Tennis: Rolstoeltennisster Buis begrijpt ophef over schrappen US Open

16.50 uur: Rolstoeltennisster Marjolein Buis begrijpt dat er ophef is ontstaan over het schrappen van het rolstoeltoernooi van de US Open. Ze distantieert zich echter van het commentaar van de Australische rolstoeltennisser Dylan Alcott. Die noemde het besluit van de organisatie „afschuwelijke discriminatie” en stelde dat hij „als hij zou kunnen lopen, wel had mogen meedoen.” Het toernooi voor valide tennissers vindt wel doorgang.

De 32-jarige Buis vindt het wel vreemd dat de deelnemers het nieuws vanuit de media moesten vernemen. „Er is niks over gezegd en er werd niet op ingegaan tijdens de persconferentie. Ik las het zelf op een nieuwssite en we hebben er nog steeds niets definitiefs over te horen gekregen”, aldus Buis.

„De organisatie heeft wel een steekje laten vallen. Ik zou er veel mee begrip voor hebben als ze met een goede reden komen. We weten niet wat de argumenten zijn en daarom is er nu een relletje ontstaan.”

Buis begint in januari aan haar laatste seizoen, met als hoogtepunt de Paralympische Spelen van Tokio. „De kans op nog eens een grandslamtitel wordt zo wel steeds kleiner. Hopelijk gaat Roland Garros door, want wij als rolstoeltennissers moeten het hebben van de grand slams”, zei de nummer 4 van de wereld. „Ook financieel gezien is het schrappen van de US Open een flinke domper. Op de kleinere toernooien mogen we blij zijn als we ons ticket en hotel kunnen betalen.”

Voetbal: Prima kijkcijfers voor duel tussen Manchester City en Arsenal

15.49 uur: De herstart van de Premier League in Engeland na een coronapauze van honderd dagen is prima bekeken op Sky Sports. De betaalzender trok woensdag bij het tweede duel van de voetbalavond tussen Manchester City en Arsenal (3-0) gemiddeld 3,1 miljoen tv-kijkers. De piek lag op 3,4 miljoen belangstellenden. Dat was 94 procent meer dan het seizoensgemiddelde.

Het duel in Manchester zorgde net niet voor een kijkcijferrecord dit seizoen in de Premier League. De wedstrijd in oktober tussen Manchester United en Liverpool was op het hoogtepunt goed voor 3,6 miljoen kijkers. Het eerste duel op woensdag tussen Aston Villa en Sheffield United werd op Sky gemiddeld door 2,4 miljoen mensen bekeken.

De rechtenhouders van de Europese topcompetities die inmiddels het seizoen hebben hervat, zien alle een duidelijke toename van het aantal tv-kijkers na de coronastop.

Voetbal: Isco loopt hamstringblessure op en mist wedstrijd tegen Valencia

14.23 uur: Real Madrid moet het donderdag tegen Valencia stellen zonder Isco. De middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen, zo meldt Real.

De 28-jarige Isco maakte wel deel uit van de 23-koppige selectie. Mogelijk moet hij ook het duel van zondag met Real Sociedad aan zich voorbij laten gaan.

Real Madrid staat vijf punten achter op koploper FC Barcelona, maar heeft nog een wedstrijd extra te spelen.

Handbal: Vrouwen op EK tegen Hongarije, Servië en Kroatië

12.45 uur: De Nederlands handbalvrouwen zijn op het Europees kampioenschap in Noorwegen en Denemarken ingedeeld in groep C met Hongarije, Servië en Kroatië. Ze spelen de poulewedstrijden in het Noorse Trondheim. Dat is het resultaat van de loting in Wenen.

„Van Servië hebben wij op het WK ruim gewonnen; het is een goede ploeg en misschien willen ze nu wel revanche”, aldus bondscoach Emmanuel Mayonnade. „Hongarije is een team met jonge en nieuwe speelsters waarvan er veel in de Champions League spelen. De Kroatische ploeg is een mix van jonge en ervaren speelsters. Wij moeten op ons best zijn dit EK en gaan ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn.”

Het EK wordt gehouden van 3 tot en met 20 december in Herning en Frederikshavn in Denemarken en Trondheim, Stavanger en Oslo in Noorwegen.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde. Als Oranje doorgaat naar de hoofdronde speelt het in Stavanger. De beste twee landen per hoofdronde kwalificeren zich voor het finaleweekend in Oslo.

Twee jaar geleden veroverde Nederland de bronzen medaille op het EK in Frankrijk en vier jaar geleden pakte het team zilver in Zweden. Hongarije en Kroatië zaten op het EK van 2018 ook bij Oranje in de poule en beide duels werden door de Nederlandse handbalsters gewonnen.

Wielrennen: Boogaard als eerste Nederlandse profwielrenster in actie

12.15 uur Wielrenster Maaike Boogaard uit Zwaag is de eerste Nederlandse profwielrenster die weer een wedstrijd gaat rijden. De 21-jarige wielrenster van de Italiaanse-Sloveense wielerploeg Ale-BTC Ljubljana start vrijdag in de GP Plastika Virant, een criterium in het Sloveense Komenda.

„Ik kijk er onwijs naar uit om gewoon weer te genieten van het afzien en aanvallend te koersen”, aldus Boogaard. Ze is inmiddels al enkele weken in Slovenië, waar ze normaal gesproken een groot deel van het jaar verblijft.

Voetbal: Spaans voetbal trekt 48 procent meer tv-kijkers

09:20 uur Bij de hervatting van de competitie in het Spaanse voetbal hebben internationaal 48 procent meer mensen de wedstrijden op de televisie gevolgd dan voor de coronacrisis het geval was. Dat heeft de organiserende instantie van La Liga gezegd.

Volgens een onderzoek van het bureau Nielsen Sports kwam de meeste belangstelling uit Afrika, met een toename van 73 procent. Daarna kwam Azië met 72 procent. In Europa was er sprake van een toename van 56 procent, waarbij België (130 procent) eruit sprong. In dat land wordt, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, de competitie niet meer hervat.

In Spanje zelf was de groei bescheiden, 12 procent. Welhaast vanzelfsprekend ging de meeste belangstelling uit naar de wedstrijden van Real Madrid en Barcelona.

La Liga hervatte de werkzaamheden op 11 juni. Bij de wedstrijden is publiek niet toegestaan, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.