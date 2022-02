Premium Het beste van De Telegraaf

Rel rond wonderkind Kamila Valieva (15) grote smet op Spelen Anti-dopingbaas die Lance Armstrong ontmaskerde, fileert de Russen: ’Wéér de Spelen gekaapt’

Door Hans Ruggenberg

De commotie rond haar positieve dopingtest heeft kunstrijdster Kamila Valieva niet van haar stuk gebracht op het olympische ijs. De 15-jarige Russin liet dinsdag een foutloze korte kür zien in het Capital Indoor Stadium. Ⓒ REUTERS

PEKING - Ze had de grote ster moeten worden in Peking, maar Kamila Valieva is al dagen vanwege een enorme dopingrel het middelpunt van deze Winterspelen. De 15-jarige kunstrijdster begint donderdag als topfavoriete aan de finale, nadat ze - ondanks de hel waar ze in beland is - met groots machtsvertoon de korte kür won. Inmiddels bemoeit ook de grote baas van USADA (Amerikaans anti-doping agentschap), Travis Tygart, zich met de zaak. Hij is de man die Lance Armstrong van zijn voetstuk blies.