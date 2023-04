Álvarez pakt tijdens winst Ajax onnodige gele kaart en mist PSV-uit

Waar menig scheidsrechter nogal eens een oogje dichtknijpt bij een onbesuisde actie van Álvarez, daar was scheidsrechter Marc Nagtegaal na 32 minuten resoluut. De jonge arbiter zag weliswaar dat Álvarez zijn tegenstander slechts schampte, maar de roekeloosheid bleek voldoende om de kaart te tonen. Het viel te billijken en was in speelronde 29, in zijn 27e Eredivisie-wedstrijd alweer de tiende(!) prent voor Álvarez, die óók de bekerfinale tegen PSV door een schorsing aan zich moet laten voorbijgaan.

Zoals zo vaak kwam het berouw na de zonde. Al vertaalde dat zich in geklaag tegenover Nagtegaal, die in de Johan Cruijff ArenA echter een voldoende scoorde. De gele kaart voor Álvarez was wellicht een fifty-fifty-gevalletje, maar op die voor Kenneth Taylor viel niets aan te merken. Door de absentie van Álvarez in Eindhoven zal trainer John Heitinga moeten puzzelen en lijkt een terugkeer in het elftal van Calvin Bassey aanstaande.

Uitstekend basisdebuut

Of de interim-trainer moet geheel in de geest van Ajax snode plannen hebben met de net zeventienjarige Jorrel Hato. De Rotterdammer blies tegen FC Emmen als linksback uitstekend zijn partijtje mee, maar binnen de jeugdopleiding is algemeen bekend dat het toptalent als linker centrale verdediger nóg beter uit de voeten kan. De vraag is alleen of Heitinga bereid is in Eindhoven het (afbreuk)risico te nemen. Linkervleugelverdediger Owen Wijndal zal ik dat geval in recordtijd moeten worden volgepompt met vertrouwen, want met Hato én Youri Baas starten, lijkt te veel van het goede.

Jorge Sanchez scoorde en assisteerde tegen Emmen. Ⓒ ProShots

Het is voor Heitinga van latere zorg. Het belangrijkste was de wedstrijd tegen FC Emmen – net als acht van zijn tien eerdere Eredivisie-duels als Ajax-coach – tot winst te brengen. Dat leek tegen de nummer zestien van de Eredivisie een appeltje-eitje, maar de uitwedstrijd in Drenthe was voor Heitinga’s voorganger Alfred Schreuder het begin van het einde (3-3).

Ook in Amsterdam bleek het elftal van Dick Lukkien ook geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. De eerste grote kans was voor FC Emmen, nadat Jeremy Antonisse de bal voorlangs gleed en Richairo Zivkovic de 0-1 op zijn schoen had. De voormalig Ajax-spits besefte echter niet hoeveel tijd hij had en besloot te glijden in plaats van de bal binnen te schieten.

Mexicaanse goal

Na twee reddingen van Emmen-doelman Mickey van der Hart op schoten van Jurriën Timber en Steven Berghuis nam de thuisclub uit een corner alsnog de leiding. Álvarez won het luchtduel en zijn landgenoot Jorge Sanchez had de bal voor het binnenwerken (1-0). Omdat de maker van de 1-0 nog voor rust de assist voor de 2-0 leverde aan Steven Bergwijn, leek Ajax aan het doelsaldo te kunnen werken.

Maar Bergwijn en Taylor misten op een haar na en leidden daarmee onbewust uit Ajax-perspectief een angstige slotfase in. Hato liet zich (te) eenvoudig uitspelen door Romeny en Sanchez werd afgetroefd door de beste Emmen-speler Antonisse, die Geronimo Rulli kansloos liet (2-1). Met Oussama Darfalou voor Antonisse gingen de gasten op jacht naar een punt, maar een perfecte aanval via Berghuis, invaller Francisco Conceiçao en doelpuntenmaker Dusan Tadic besliste het duel (3-1). Het matig spelende Ajax liep daardoor zelfs een doelpunt uit op PSV, maar reist desondanks met een berg twijfel naar PSV. En zonder Álvarez.