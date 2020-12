AZ loopt zonder Arne Slot rood aan en lijdt direct eerste Eredivisie-nederlaag van seizoen

Interim-trainer Pacal Jansen (47) ruimde tegen de noorderlingen basisplaatsen in voor Myron Boadu en Jesper Karlsson. Het tweetal verving Albert Gudmundsson en Zakaria Aboukhlal. Zij begonnen afgelopen donderdag tegen Napoli, wat het laatste duel van Slot als hoofdtrainer bleek, nog in de basis.

De Alkmaarse clubleiding besloot zaterdag om Slot te ontslaan, omdat de trainer onderhandelt met Feyenoord over een contract voor na dit seizoen. Ondanks de goede prestaties van AZ, dat zich komende week in de Europa League kan kwalificeren voor de knock-outfase, greep de directie hard in. „Wij willen een coach die de volledige focus op AZ heeft”, stelde directeur voetbalzaken Max Huiberts zondag.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ gaf voor het duel met FC Groningen tekst en uitleg over het ontslag van Arne Slot. Ⓒ ANP

Ondanks de onrust kwam AZ in het AFAS Stadion wel gewoon op voorsprong. Teun Koopmeiners kopte in de 21e minuut raak, nadat Bruno Martins Indi de bal na een diepe corner met het hoofd terug het vijfmetergebied in bracht.

Fredrik Midtsjø

De rode kaart van Midtsjø, in de 57e minuut, zorgde voor een kentering. De Noor gleed na balverlies hard door op een tegenstander en kreeg daarvoor zijn tweede geel gepresenteerd. FC Groningen rook bloed en Ahmed El Messaoudi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer, met een rake kopbal en een afstandsschot: 1-2.

Teun Koopmeiners zet AZ op 1-0 met een rake kopbal. Ⓒ ANP

Tweede rode kaart

De zorgen van kersvers hoofdverantwoordelijke Jansen werden nog groter toen ook Martins Indi met twee keer geel van het veld moest. Het was de vijfde rode kaart van het seizoen voor AZ, dat met dat aantal koploper in de Eredivisie is. In de slotfase kreeg ook FC Groningen-speler Mohamed El Hankouri rood na een opstootje.

In de laatste vijf minuten joeg AZ met de moed der wanhoop op de gelijkmaker, maar het overduidelijk gefrustreerde negental kon niet voorkomen dat tegen FC Groningen de eerste nederlaag van dit eerste Eredivisie-seizoen werd geleden. Met vier zeges, vijf gelijke spelen en één verliespartij staat AZ nu achtste in de Eredivisie. FC Groningen klom naar plek zes.

