Olympische limiet voor Busch Schouten scherpt binnen maand eigen Nederlands record 100 meter schoolslag aan

Kopieer naar clipboard

Tes Schouten. Ⓒ ANP/HH

Tes Schouten heeft in Eindhoven ook haar Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De 22-jarige Bodegraafse klokte in de series 1.05,71, waarmee ze twee tienden onder de tijd dook die ze vorige maand in Frankrijk neerzette (1.05,92).