’Roland Garros wordt nóg een week uitgesteld’

Het graveltoernooi van Parijs had de editie van 2020, die op 24 mei zou beginnen, al verplaatst naar 20 september vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.

Optimale kalender

„We hebben in maart de beslissing genomen om Roland Garros uit te stellen naar de periode van 20 september tot 4 oktober. Sindsdien zijn we in overleg gegaan met de besturen van de verschillende bonden (ATP, WTA en ITF) voor een optimale kalender voor de tweede helft van het seizoen. Die zal door de verschillende partijen snel definitief worden vastgesteld”, liet een woordvoerder van de Franse tennisbond FFT weten.

Volgens de Franse krant Le Parisien en de website tennis.com zal het grandslamtoernooi van Parijs een week opschuiven en op 27 september met het hoofdtoernooi van start gaan. De beslissing van de Franse bond om Roland Garros te verschuiven naar september had forse kritiek gekregen, omdat de nieuwe data overlapten met het hardcourt-seizoen.

Nadal pessimistisch

Door het toernooi een week te verschuiven, zouden er twee weken zitten tussen het einde van de US Open en het begin van Roland Garros. Van beide toernooien is nog allerminst zeker of ze wel door kunnen gaan. Titelverdediger Rafael Nadal zei dinsdag in El País er niet op te rekenen. „Ik hoop dat we voor het einde van het jaar nog de baan op kunnen, maar ik denk het niet.”