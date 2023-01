Glory vervangt uitgesteld gala Rico Verhoeven met ‘kampioenenclash’

Aanvankelijk zou Verhoeven het over twee maanden in de Gelredome opnemen tegen de Kroatische uitdager Antonio Plazibat, maar door een knieblessure, opgelopen tijdens een training, moet de King of Kickboxing tot minstens na de zomer herstellen.

De 25-jarige Beztati is sinds september de 2021 de kampioen in het lichtgewicht en verdedigde zijn titel al twee keer met succes. Hij is geboren in Amsterdam, maar vecht onder Marokkaanse vlag.

Petch, zoals de 27-jarige Thai kortweg genoemd wordt, is sinds 2018 de beste in het vedergewicht en verloor slechts een van zijn veertien Glory-partijen. Alleen de inmiddels gestopte Robin van Roosmalen wist hem in 2017 te dwarsbomen.

Petch kroonde zich vorig jaar tot de eerste kickbokskampioen bij twee grote mondiale kickboksorganisaties door bij het Japanse Rise de superlichtgewichttitel te veroveren. Bij Glory kan hij de tweede dubbelkampioen ooit worden. Alleen Alex Pereira, nu titelhouder in het middengewicht bij mma-organisatie UFC, ging hem in 2019 voor.

Tyjani Beztati komt in maart weer in actie. Ⓒ ANP/HH

,,Vechten tegen een andere kampioen motiveert mij heel erg”, aldus Beztati over zijn aankomende tegenstander. ,,Dit is echt een mooie clash. We moeten alleen niet vergeten dat ik de kampioen ben. Ik ben de baas van deze divisie, laat dat duidelijk zijn.”

Beztati weet dat Petch, van nature een muay-thai-vechter, een verwoestende linkertrap in huis heeft. Toch is hij niet bevreesd. ,,Ik weet dat ik completer ben, ook qua boksen. Ik ben bovendien langer. Alles bij elkaar ben ik in het voordeel”, aldus Beztati, die al in voorbereiding was, aangezien hij tijdens het gala van Verhoeven in actie zou komen, zij het tegen een andere tegenstander.

Op 11 maart staat enkel de titel van Beztati op het spel. Wat dat betreft valt er voor hem alleen iets te verliezen, maar zelf kijkt hij daar anders tegenaan. ,,Als je de beste wil zijn, en dat wil ik, moet je de besten verslaan. Het is voor mij daarnaast onmogelijk om af te vallen tot onder de 65 kilo en te vechten als vedergewicht. Daar ben ik gewoon te groot voor. Voor nu focus ik me op mijn volgende partij en ik zeg tegen de mensen: kom kijken. Een gevecht tussen twee kampioenen, dat komt niet vaak voor, dat wil je echt niet missen.”

Overige gevechten

Naast Beztati komt ook Jay Overmeer (26) in actie in het Topsportcentrum Rotterdam. De Nederlander, die vorig jaar veel indruk tijdens zijn debuutjaar bij Glory, neemt het op tegen Jamie Bates. Ook wordt voorzien in de behoeften van de zwaargewichtfans. Niet alleen kruisen Nordine Mahieddine en Felipe Micheletti de degens met elkaar, ook nieuwkomers David Tuitupou en Strahinja Mitric mogen laten zien of ze het in zich hebben om uit te groeien tot smaakmakers in de divisie die wel wat vers bloed kan gebruiken.

Verder is duidelijk dat Ertugrul Bayrak en Michael Boapeah (middengewicht) en Imad Hadar en Brice Kombou (lichtzwaargewicht) elkaar treffen. Overige gevechten worden in een later stadium bekendgemaakt.