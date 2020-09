Het geel van Tadej Pogacar als wielergeschenk voor ploegleider na ziekte

Zijn mond zit verstopt achter een kapje, maar Tadej Pogacar lacht ongetwijfeld zijn tanden bloot na het winnen van de Tour de France. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Hij zat er wel, maar was met zijn gedachten in een geheel ander universum. Tadej Pogacar staarde gehuld in zijn gele trui om zich heen naar de bulk journalisten die zijn verhaal wilde horen. Exact 22 jaar geleden werd hij geboren in het Sloveense Komenda, een bijna onvindbaar stipje op deze globe met slechts zo’n 6400 inwoners. „Dit podium is eigenlijk te groot voor mij”, was de piepjonge Tour-winnaar té bescheiden.