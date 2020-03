Advies KNWU: ’Fiets alleen en ’leeg’ je neus niet op straat’

Leeg je neus niet op straat

In Nederland kan iedereen nog gewoon de fiets pakken om zijn kilometers te maken, maar de KNWU adviseert om dat alleen te doen en niet in een groepje. Ook is het advies om niet je neus op straat te snuiten of te ’legen’.

Ook moeten zware trainingen het liefst worden vermeden. „ Fiets op zo’n manier dat het geen grote aanslag doet op het immuunsysteem. Als het immuunsysteem te zwaar belast wordt, is het vatbaarder voor ziekten en virussen, zoals het coronavirus”, schrtijft de KNWU op zijn website

Geen wheelies en jumps

Risicovolle manoeuvres zoals wheelies en jumps moeten worden vermeden om jezelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen: „Ziekenhuizen hebben hun handen al vol aan het coronavirus.”