Adriana Jelinkova verlaat Olympische Spelen na eerdere positieve corona-test

Door haar verziekte voorbereiding - ze kampte met stress en paniekaanvallen - ging het op de reuzenslalom maandag al snel mis met Jelinkova, die een poortje miste. Na afloop stond ze huilend voor de camera.

Ze heeft nu telkens testwaarden rondom de in China toegepaste grenswaarden, meldt sportkoepel NOC*NSF. Jelinkova ging maandag dus nog wel van start op de reuzenslalom, maar de slalom van woensdag slaat ze over.

Jelinkova kreeg vanwege de kritische ct-waarde, de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus, maandag pas op een laat moment te horen dat ze mocht starten. De situatie zorgde voor veel stress bij de skiester. Dat wil ze nu niet nog eens, zegt ze.

,,Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen", aldus Jelinkova. "In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid, is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen."

