Adriana Jelinkova verlaat Olympische Spelen na eerdere positieve coronatest

Door haar verziekte voorbereiding - ze kampte met stress en paniekaanvallen - ging het op de reuzenslalom maandag al snel mis met Jelinkova, die een poortje miste. Na afloop stond ze huilend voor de camera.

Ze heeft nu telkens testwaarden rondom de in China toegepaste grenswaarden, meldt sportkoepel NOC*NSF. Jelinkova ging maandag dus nog wel van start op de reuzenslalom, maar de slalom van woensdag slaat ze over.

Jelinkova kreeg vanwege de kritische ct-waarde, de waarde die aangeeft of iemand al dan niet besmet is met het coronavirus, maandag pas op een laat moment te horen dat ze mocht starten. De situatie zorgde voor veel stress bij de skiester. Dat wil ze nu niet nog eens, zegt ze.

„Met een trots, maar vooral teleurgesteld gevoel heb ik in goed overleg met mijn team besloten om per direct terug te vliegen”, aldus Jelinkova. „In een gevecht tegen de tijd om op tijd fit te zijn voor de Olympische Spelen in een periode waarin wij allen ook nog eens moeten waken voor onze gezondheid, is mijn olympische debuut op een deceptie uitgelopen.”

Verheijen: Jelinkova niet in close contact

„Allereerst een enorme domper dat dit Adriana moet overkomen. Ze heeft na haar zware knieblessure vorig jaar zo hard geknokt om de Spelen te kunnen halen”, zegt Carl Verheijen, chef de mission van TeamNL. „Dat deze omstandigheden zo’n wissel op haar trekken en daardoor haar prestatie in de weg staan, is voor haar ontzettend frustrerend en verdrietig. Haar besluit om niet meer in actie te komen is begrijpelijk en dat respecteren we uiteraard. We doen er alles aan om Adriana ook nu de juiste steun te kunnen bieden.”

Verheijen en Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, zeiden donderdag tijdens een persconferentie nog dat niemand binnen TeamNL positief had getest op corona en ook dat er binnen de ploeg geen sprake was van gevallen van zogenoemde ’close contacts’. Dat houdt in dat iemand meer dan 15 minuten binnen 2 meter van iemand verbleef die positief testte op het coronavirus. „Een groot deel van de opluchting zit hem in het moment dat atleten in hun hotel horen dat de testuitslag van het vliegveld in Peking negatief is. Dan valt de spanning eraf”, zei Verheijen.

