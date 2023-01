PSG zonder Messi en Neymar hard onderuit in Ligue 1

PSG dat 32 wedstrijden op rij in alle competities ongeslagen was, heeft ondanks de nederlaag nog een voorsprong van 4 punten op Lens.

PSG speelde nog zonder wereldkampioen Lionel Messi en zonder de Braziliaan Neymar, maar met WK-finalist Kylian Mbappé en de Marokkaan Achraf Hakimi.

Openda

Lens kwam al in de 5e minuut op voorsprong via Przemyslaw Frankowski. Hugo Ekitike zorgde echter 3 minuten later alweer voor de gelijkmaker door de bal knap aan te nemen en langs doelman Brice Samba te tikken. De thuisploeg kwam nog in de eerste helft opnieuw voor. Voormalig Vitesse-speler Loïs Openda werd na balverlies bij PSG de diepte ingestuurd en de snelle Belg liet doelman Gianluigi Donnarumma kansloos.

In de tweede helft was Lens meteen scherp bij gerommel van PSG. Openda gaf de bal aan Alexis Claude Maurice die de 3-1 binnentikte. In het restant van de wedstrijd gaf Lens de overwinning niet meer uit handen.