Steun voor racisme-slachtoffer Vinícius bij aftrap van Real Madrid

Volgens de officiële lezing is hij geblesseerd aan een knie. Bekend was al dat Vinícius niet zou worden geschorst vanwege zijn rode kaart in het duel met Valencia, het afgelopen weekeinde. De Braziliaanse aanvaller werd tijdens die ontmoeting op racistische wijze uitgescholden en liep, mogelijk door de emoties, nog tegen een rode kaart op ook.

Internationaal is grote ophef ontstaan over de bejegening van Vinícius Júnior, die al vaker het slachtoffer was van vergelijkbare haatcampagnes.

