Premium Het beste van De Telegraaf

’Zoon van’ als 16-jarige voor de leeuwen gegooid in Moto2 ’Er is maar één Max Verstappen en één Zonta van den Goorbergh’

Door Coo Dijkman Kopieer naar clipboard

Vader Jurgen en zoon Zonta van den Goorbergh. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Zij streven torenhoge ambities na, maar hun verwachtingspatroon is vooralsnog laag gehouden. Met dat perspectief voor ogen gaan vader en zoon Van den Goorbergh komend weekeinde aan een nieuw hoofdstuk beginnen in hun eendrachtige samenwerking om het hoogste in de motorsport te bereiken. De 16-jarige zoon Zonta die volgens zijn vader ’een uitzonderlijk talent heeft’, stapt over naar het wereldkampioenschap en debuteert in de seizoensopening in Qatar in de razendsnelle Moto2-klasse. Bovendien als jongste deelnemer in de middenklasse. „Hij wordt voor de leeuwen geworpen”, voorziet mentor Jurgen die zijn ziel en zaligheid heeft gestopt in de jarenlange begeleiding van zijn zoon.