Lewis Hamilton ziet ’zwakte’ bij Max Verstappen en Charles Leclerc

Geen al te vreemde opmerking van Verstappen, die sowieso geen coureur is die snel opkijkt naar anderen. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc zei logischerwijs dat hij Hamilton dit jaar hoopt te verslaan.

De regerend wereldkampioen reageerde op de presentatie van de nieuwe Mercedes-auto: „Ik vind het grappig om dat te zien. Ik bewaar het praten liever voor op de baan. Daarbuiten zie ik dat vaak als een teken van zwakte”, aldus Hamilton.

Het is een uitspraak die past bij de inleidende beschietingen op het nieuwe seizoen. Overigens was het juist Hamilton die Verstappen vorig seizoen in oktober ná de Grand Prix van Mexico nog bekritiseerde om zijn ’agressieve’ rijstijl.

Hamilton komend raceseizoen het record van Michael Schumacher evenaren. De 35-jarige Brit veroverde afgelopen jaar zijn derde wereldtitel op rij en zijn zesde in totaal. „De jongens in de fabriek hebben maanden gewerkt om de auto voor vandaag klaar te maken”, zei Hamilton op Silverstone.

Hamilton is naar eigen zeggen 5 kilo lichter dan een jaar geleden. „Toen moest m’n stoeltje nog wat worden aangepast, nu pas ik er gewoon in.”