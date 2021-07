Novak Djokovic bereikt Wimbledon-finale na winst in drie sets tegen Denis Shapovalov

Novak Djokovic. Ⓒ ANP/HH

Londen - Novak Djokovic heeft de finale van Wimbledon bereikt. In drie sets rekende de nummer een van de wereld af met de nummer twaalf Denis Shapovalov. Makkelijk was het geen moment, maar het werd uiteindelijk wel ’gewoon’ 7-6 (3), 7-5, 7-5. In de finale treft hij Matteo Berrettini.