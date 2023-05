Premium Het beste van De Telegraaf

Beslissing over trainerspositie en renovatie selectie speerpunten Analyse: Mislintat moet puin ruimen bij Ajax

Door Mike Verweij

Sven Mislintat. Ⓒ Pro Shots

AMSTERDAM - Sven Mislintat komt bij Ajax allerminst in een gespreid bedje. En van een rustige aanloopperiode is ook geen sprake. Op het bureau van de nieuwe directeur voetbalzaken liggen na het beschamende seizoen, dat bij FC Twente ondanks het 3-1 verlies ternauwernood met kwalificatie voor de Europa League werd afgesloten, bergen werk. Om de kloof met Feyenoord (dertien punten) en PSV (zes punten) te dichten, moet er in Amsterdam puin worden geruimd.