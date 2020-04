Voormalig arbiter haalt vernietigend uit naar Maradona

Op 8 juli 1990 ging het Argentinië van Maradona voor prolongatie van de wereldtitel tegen Duitsland, maar dat land pakte revanche voor de verloren eindstrijd van 1986 (in dat jaar maakte Maradona zijn land zo’n beetje eigenhandig wereldkampioen). In Rome benutte Andreas Brehme in de 85e minuut een penalty: 1-0. Vervolgens sloegen de stoppen door bij de gefrustreerde Argentijnen. Gustavo Dezotti moest vertrekken met zijn tweede gele kaart, nadat eerder Pedro Monzon al een directe rode kaart had ontvangen in het Stadio Olympico.

Maradona mocht blijven staan, maar volgens de Mexicaanse arbiter Codesal gedroeg de sterspeler van de Zuid-Amerikanen zich niet bepaald zoals een aanvoerder betaamt. „Ik had hem eruit kunnen sturen, want van discipline heeft hij nooit wat begrepen”, zegt de nu 68-jarige Codesal tegen het Uruguayaanse radiostation Radio 1010.

Guido Buchwald en Jürgen Klinsmann vieren feest. West-Duitsland heeft de wereldtitel binnen. Ⓒ BSR Agency

Maradona kwam weg met slechts een gele kaart, nadat hij zijn ongenoegen had geuit over de toegekende penalty.. „Toen ik Monzon het veld uitstuurde kwam hij schreeuwend op mij af. Hij had het over een gewapende overval van de FIFA. Ik had Maradona toen ook weg kunnen sturen. Ik heb zelden een slechter iemand ontmoet dan hij.”

Codesal vertelt verder dat hij Maradona zelfs al had kunnen wegsturen voordat de overigens doodsaaie finale daadwerkelijk was begonnen. De destijds 29-jarige Maradona stak zijn middelvinger op tijdens het volkslied van Argentinië. „Ik had hem kunnen wegsturen voor het beledigen van het hele stadion. Ik probeerde hem uit te leggen wat hij verkeerd deed. Hij was een van de beste voetballers van de wereld, maar hij begreep het niet.”

Ook respect voor Maradona

Codesal geeft aan dat hij wél veel bewondering heeft voor voetbalkwaliteiten en het leiderschap van Maradona. „Hij was een complete leider. Hij gaf alles op het veld. Als een voetballer heeft mijn totale respect en bewondering.”