Wesp haalt angel uit spel Danny Noppert: Nederlander uitgeschakeld op WK darts

„Ik ben geen wespenfan. Maar maakt niet uit. Misschien haalde het mij uit mijn concentratie. Ik startte zo goed deze wedstrijd. This is it, voor dit WK. Nu lekker terug naar mijn gezin. Ik weet niet wat er met mij aan de hand was. Ik had deze wedstrijd moeten winnen”, zo verklaarde hij kort na afloop tegenover ViaPlay.

De darter uit Joure begon de eerste set sterk en brak zijn parttime dartende opponent uit Schotland direct. Met een fraaie pijl in de bull wist Soutar setverlies nog te voorkomen, maar een leg later was het alsnog raak: 1-0 in sets voor Noppert.

De als negende geplaatste Nederlander zei vooraf al dat hij ’normaal gesproken zou moeten winnen’. Dat liet Noppert in de eerste twee sets zeker zien. Darts van een hoog niveau, The Freeze was on fire. Soutar had nog geen set verloren totaan deze derde ronde, maar nu verloor hij er direct twee tegen Noppert: 2-0.

Direct in set 3 brak hij wederom Soutar. Ondertussen had Noppert meer last van een wesp op zijn schouder dan van zijn opponent. De zogenaamde mastercaller wees de Nederlander erop. De wesp koos toen snel voor het hazenpad in Ally Pally.

Of de wesp echt parten speelde is onduidelijk, maar Soutar won wel ineens twee legs op een rij. Het was eigenlijk wachten op de 3-0 in sets eerst, maar een metamorfose van de Schot zorgde ineens voor setwinst: 2-1. Noppert was het ineens kwijt: het initiatief lag bij Soots: break en 1-0 voor Soutar. Beiden misten echter dubbel op dubbel bij een 2-0 stand: dubbel 1 moest uitkomst bieden. Soutar pakte dat cadeau wel uit: 2-2 in sets. De wesp had de angel echt uit zijn spel gehaald. De pauze kwam als geroepen voor The Freeze.

Een waanzinnige 152-uitgooi bezorgde Soutar de setwinst in de vijfde set. Een Schot in de roos, zegmaar. Hij wist op de juiste momenten te pieken nu deze wedstrijd. Een 130-finish later was het 2-0 in legs en leek het einde voor Noppert nabij. Dat einde kwam ook: Soutar gooide de wedstrijd uit: het werd niks, Noppert, nada voor The Freeze: 2-4.

Na de uitschakeling van Noppert zitten er nog drie Nederlanders in het toernooi: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort. Drievoudig kampioen Van Gerwen speelt woensdagavond tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic.