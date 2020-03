Marten de Roon: ’Dan ga je gewoon de cel in’

De club van De Roon is actief in de Serie A, het hoogste niveau van Italië. Hij maakt van dichtbij mee hoe ernstig het land er aan toe is. Al helemaal nu hij zelf ook in quarantaine zit, omdat hij tijdens de achtste finale van de Champions League in aanraking is geweest met spelers van Valencia, die later positief testte op het coronavirus.

Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala en José Gaya van Valencia zijn besmet met het virus. In het duel dat Atalanta met 3-4 won deed alleen Gaya mee. De Roon deelt zijn ervaringen vanuit Italië. „Het is doodstil op straat”, zegt hij tegen Rondo, een sportpraatprogramma van Ziggo. „Het enige wat je hoort zijn ambulances en klokken. Als je wel de straat op gaat, kun je door de politie worden opgepakt en word je in de cel gegooid.”

De Oranje-international acht het een kwestie van tijd dat er in Nederland dezelfde maatregelen genomen zullen worden. „In Nederland wordt elke drie dagen een andere beslissing genomen. Dat gebeurde hier eerst ook. Nu moet iedereen verplicht binnen blijven. Ik verwacht dat dit ook in Nederland gaat gebeuren”.

Voorlopig liggen alle competities in Europa stil. Atalanta was bezig aan een historisch goed seizoen. In de achtste finales van het miljardenbal was het te sterk voor Valencia. Nooit eerder behaalde de club de eindfase van de Champions Leauge, laat staan de laatste acht. In de Serie A stond de club van De Roon, voordat de competitie een halt werd toegeroepen, vierde.