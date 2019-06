Ajax begint oefencampagne met flinke zege

In Oldenzaal zegevierde het elftal van trainer Erik ten Hag met flinke cijfers van Quick ’20. De derdedivisionst uit Overijssel werd met 2-11 verslagen. Ajax, nog zonder internationals, is op trainingskamp in De Lutte, in de buurt van Oldenzaal.

Al bij de rust stond Ajax met 2-7 voor. Klaas-Jan Huntelaar scoorde binnen zeven minuten twee keer voor de Amsterdammers. Ook Vaclav Cerny trof drie keer doel in de eerste helft. Jelle Leenders scoorde in eigen doel namens de thuisploeg. Noa Lang maakte het zevende doelpunt.

Tot vreugde van het thuispubliek maakte Tim Zwienenberg in de twaalfde minuut de 1-2. Jesse Kemna was de held van de avond bij de tukkers. Kemna scoorde vanaf de stip met een fraaie Panenka. Ajax-goalie Dominik Kotarski had het nakijken.

In de tweede helft voerden Victor Jensen, Dani de Wit, Victor Jensen en Brian Brobbey de score verder op. Zaterdag komt Ajax weer in actie in Oldenzaal. Dan wacht het Deense Aalborg.