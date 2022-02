Daniil Medvedev niet naar Rotterdam, Andy Murray vervangt Rus

Maandag gaf de Nederlandse manager van Medvedev, Olivier van Lindonk, al te kennen dat de Rus „er even helemaal doorheen zit.” Hij zou na de verloren finale de tijd nemen om na te denken of hij wel of niet naar Rotterdam zou afreizen.

„We hadden nog goede hoop dat Medvedev terug zou komen op zijn eerdere uitspraak dat hij deelname na de verloren Australian Open finale niet zag zitten, maar hij is dat gevoel helaas nog niet kwijt. Gelukkig hebben we last-minute met Andy Murray een andere Grand Slam winnaar vast kunnen leggen”, liet toernooidirecteur Krajicek weten. Ook Jannik Sinner is niet van de partij Rotterdam, zijn plek wordt nu ingenomen door voormalig winnaar Jo-Wilfried Tsonga.

Na de afmelding van Medvedev is Stefanos Tsitsipas, de nummer 4 van de wereld, de hoogstgeplaatste speler.