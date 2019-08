Gestopte Sneijder: ’Ik merk dat ik mijn vrijheid terug heb’

Wesley Sneijder Ⓒ ANP

UTRECHT - Wesley Sneijder nam afgelopen week al een voorschotje. „Maar het is nu definitief. Ik stop als voetballer”, aldus de oud-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Oranje en Al-Gharafa. „Als ik het had gewild en ervoor had getraind, had ik nog twee of drie jaar kunnen spelen, zeker in Qatar. Maar ik heb ooit tegen mezelf gezegd dat ik ermee zou kappen als de drive er niet meer was. En het is zover. Het heilige vuur is gedoofd.”