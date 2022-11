Regerend wereldkampioen Frankrijk danst naar de pijpen van Mbappé

Premium VROUW magazine

Ellens zoon werd gescout: ’Soms dacht ik: dit kan toch niet goed zijn voor een kind?’

De zoon van Ellen Dikker (52) is nog maar een kleuter als Ajax hem in het vizier krijgt. Inmiddels is Lev 17 jaar, speelt hij bij AZ en hoopt hij ooit de overstap te maken naar het professioneel voetbal. Hoe beleeft zij dat als moeder?