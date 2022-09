Gestrande Ajax-fans via Ibiza (!) of Oslo op weg naar Liverpool

Het is dinsdag rond 12.00 uur al aardig druk aan bij het stadion Goodison Park van Everton. Supporters van Ajax kunnen daar met een geldige legitimatie hun wedstrijdkaart afhalen. Zo’n 1200 fans van de Amsterdamse club zijn al langs geweest. Maar Ajax verkocht alle beschikbare 2600 tickets voor het uitvak op Anfield. Daarnaast zitten er straks nog ongeveer 300 genodigden en relaties van sponsors elders in het beroemde stadion.

Ook voor Ajax is het afwachten hoeveel fans er straks om 21.00 uur bij de aftrap in het stadion zitten. „Schiphol moet dit oplossen, wij willen onze fans hier bij ons hebben”, zei aanvoerder Dusan Tadic maandag al. Maar was het maar zo simpel. Na de lange wachtrijen van maandag zijn ook dinsdag veel reizigers op de luchthaven de dupe van een tekort aan beveiligers.

Alternatieve routes

Fabian Nagtzaam, directeur van de officiële supportersvereniging van Ajax, is pas dinsdag via Manchester naar Liverpool gekomen. „Mijn ouders waren maandag 50 jaar getrouwd. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik ken de verhalen van fans die hun vlucht hebben gemist en er nu alles aan doen om nog hier te komen. Ze zijn in een auto gestapt, nemen de boot of vliegen via de vreemdste omwegen. Uit tegen Liverpool, daar wil iedereen bij zijn. Zeker omdat we hier twee jaar geleden vanwege corona niet welkom waren.”

In het centrum van Liverpool drinken dinsdagmiddag honderden supporters van Ajax al een biertje. Ze zingen en genieten van de Britse muziek. Sommigen hebben niet eens een kaartje en gaan straks de wedstrijd in een van de vele pubs bekijken. Als ze er maar een beetje bij zijn. Op sociale media lezen ze dat fans die hun vlucht hebben gemist er alles aan doen om nog naar Liverpool te komen. Ze vliegen via Ibiza, Mallorca, Milaan en Oslo en moeten soms wel drie keer overstappen.

„We zien berichten over allerlei alternatieve routes die er worden genomen om er toch bij te zijn”, reageert een woordvoerder van Ajax. „Ajacieden zijn creatief. Maar leuk is deze situatie natuurlijk niet. We kijken allemaal enorm uit naar het duel op Anfield, dat twee jaar geleden in een leeg stadion moest worden gespeeld. Liverpool - Ajax is een prachtig affiche dat heel erg leeft onder onze fans.”