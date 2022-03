Irene Schouten houdt zicht op wereldtitel na behoorlijke 1.500 meter

Irene Schouten moest na de 3.000 meter van zaterdag in achtervolging op Miho Takagi. De Japanse had 0.43 seconden tegoed op de Olympische veelvraat uit Noord-Holland, die zichzelf in Hamar overigens al wel had weten te verbazen. Op de 500 meter had ze haar acht jaar oude persoonlijk record al uit de boeken gereden (39,24) en op de 3 kilometer wist ze het 21 jaar oude baanrecord van Gunda Niemann te verpletteren (3.58,00).

Merel Conijn in actie in Hamar. Ⓒ ANP/HH

Nederlandse ritten

Schouten moest het in de slotrit opnemen tegen Takagi, dus eerst was het de beurt aan andere Nederlandse schaatssters. Merel Conijn, na dag één de nummer zeven van het klassement, moest het in haar rit opnemen tegen de Canadese Ivanie Blondin. De 20-jarige Amsterdamse reed een prima race en zette met 1.56,24 een persoonlijk record neer.

Vervolgens reed Ragne Wiklund, die als nummer vijf aan de zondag begon. De Noorse zette voor eigen publiek met 1.55,20 een sterke tijd neer. Antoinette de Jong, achter Takagi en Schouten de top-3 completerend, reed de uitslag met twee honderdsten verschil echter direct weer uit de boeken.

Takagi

Na De Jong was het de beurt aan Takagi en Schouten. Takagi, meer gespecialiseerd in de snelle afstanden dan haar Nederlandse concurrente, opende rap en leek de rit eenvoudig te gaan winnen. De laatste ronde kon Schouten nog jagen op Takagi, maar uiteindelijk moest ze in lijn der verwachting toch haar meerdere erkennen in de snelle Japanse. Met de 5.000 meter nog op het programma blijft de kans op een wereldtitel voor Schouten echter nog alleszins binnen handbereik.

Miho Takagi won de 1.500 meter, maar komt waarschijnlijk tekort voor de wereldtitel. Ⓒ ANP/HH

Standen WK allround vrouwen

Na 1.500 meter

1. Miho Takagi (Jap) - 117.108

2. Antoinette de Jong (+2,45)

3. Irene Schouten (+6,08)

4. Ragne Wiklund (Noo) (+10,68)

5. Nana Takagi (Jap) (+14,83)

6. Merel Conijn (+18,18)