Irene Schouten na koningin van Peking ook de sterkste op WK allround

Na de eerste drie ritten begon Schouten als nummer drie aan de slotafstand, achter Takagi en De Jong. Na een zevende tijd - met persoonlijk record - op de 500 meter, een baanrecord op de 3.000 meter en een zeer behoorlijke vijfde tijd op de 1.500 meter leek de koningin van Peking favoriet voor de eindzege. Ze moest echter wel ruim zes seconden toegeven op Miho Takagi, en daarnaast ruim 3,5 seconden op Antoinette de Jong.

Antoinette de Jong moest het in haar rit afleggen tegen Miho Takagi. Ⓒ ANP/HH

Schouten reed haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund, die in het klassement bij het ingaan van de 5 kilometer een plekje achter de Nederlandse stond op de ranglijst. Schouten bouwde haar race gecontroleerd op, maar had met nog drie ronden te gaan het gat met Wiklund wel geslagen. Na een lang seizoen sloeg de vermoeidheid in de slotfase zichtbaar toe, maar de drievoudig olympisch kampioene beet door. Met 6.52,58 zette ze op de slotafstand de tweede tijd neer, en een rit later moest blijken of dat voldoende was voor de eindzege.

Die rit werd gereden door De Jong en Takagi. Voor de Nederlandse was de taak simpel: 2,45 seconden goedmaken op Takagi in haar eigen rit, en een snellere tijd dan die van Schouten. De Jong begon behoorlijk, maar zag haar virtuele voorsprong op Schouten halverwege de race steeds verder slinken. Bij het ingaan van de slotronde was al duidelijk dat de titel Schouten niet meer kon ontgaan, maar uiteindelijk moest De Jong het zelfs nog afleggen tegen Takagi. De Japanse pakte het zilver, terwijl De Jong het moest doen met brons.

Schouten moest op de tweede dag van het allroundtoernooi in het Vikingskipet in Hamar diep gaan om te titel veroveren. „Ik was tijdens mijn 1500 meter heel erg bezig met mijn tegenstandster Miho Takagi. Ik reed heel verkrampt en kwam helemaal kapot over de finish. Ik dacht nog, hoe ga ik die 5 kilometer overleven?”

De afsluitende 5000 meter ging volgens haar ook niet gemakkelijk. „Ik vond het geen goede rit en had moeite om rondjes 32,5 te rijden. Ik ben blijven vechten, want ik wilde die titel zo graag”, zei de schaatsster die vorige maand op de Olympische Spelen drie keer goud veroverde.

Miho Takagi Ⓒ ANP/HH

Debuut

Ook Merel Conijn kan terugkijken op een uitstekend WK Allround. De Nederlandse ging als nummer zes de 5.000 meter in en liet in haar rit Nana Takagi kansloos. Met een tijd van 7.05,47 besloot ze haar uitstekende WK-debuut, waar ze ruimschoots bij de beste acht eindigde.

Merel Conijn in actie in Hamar. Ⓒ ANP/HH

EINDKLASSEMENT WK ALLROUND

Vrouwen

1. Irene Schouten - 158.974

2. Miho Takagi (JAP) - 159.305

3. Antoinette de Jong - 159.798

4. Ragne Wiklund (NOO) - 159.858

5. Martina Sablikova (TSJ) - 161.118

6. Merel Conijn - 161.473