Premium Het beste van De Telegraaf

Europese loting biedt perspectief voor Nederland in Champions League-race met Portugal

Door Yorick Hokke en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Voor Luuk de Jong is er met Sevilla een bijzondere tegenstander uit de koker gerold. De spits van PSV won de Europa League met de Spaanse club. Ⓒ foto’s Getty Images

AMSTERDAM - Zowel Ajax als PSV heeft voor de tussenronde van de Europa League een loting met perspectief gekregen en dat is positief met het oog op het vasthouden van de zesde plek op de UEFA-coëfficiëntenranking, die Nederland stevig in handen heeft. Het verschil met Portugal bedraagt inmiddels 2.984 punten. Als de vier Nederlandse clubs die nog Europees actief zijn na de winterstop gelijke tred houden met de vier nog Europees spelende clubs uit Portugal, dan is het tweede rechtstreekse Champions League-ticket én een vast groepsfaseticket voor de Europa League met ingang van het seizoen 2024/2025 een feit.