Aanvoerder Damian van Bruggen denkt dat er iets heel moois kan ontstaan bij zijn club Verlangen naar Eredivisie groot bij Almere City: ’Er zijn geweldige stappen gemaakt’

ALMERE - Aanvoerder Damian van Bruggen van Almere City ging zaterdagochtend voor het tweede play-off duel in de halve finale met VVV Venlo (1-1 gelijkspel, winst na strafschoppen) nog snel even wat boodschappen doen. In de supermarkt stootte hij zijn vriendin aan. Daar liep toch echt iemand in het rode en zwarte shirt van de club. Dat had hij nooit eerder meegemaakt.