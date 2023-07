Feyenoord wil Danjuma huren van Villarreal

De Rotterdammers willen ver gaan om Danjuma (tijdelijk) te strikken. De man die in de zomer van 2021 als recordaankoop neerstreek bij Villarreal (20 miljoen euro), verdient daar ook een salaris naar, maar Feyenoord wil zijn beoogde aanvaller daarin ver tegemoetkomen. Het weet dat het concurrentie heeft van clubs uit de topcompetities in Europa, maar kent inmiddels ook de drive van de speler zelf, die een plek in de ploeg van Slot als een méér dan interessante optie zal beschouwen. In Rotterdam-Zuid kan Danjuma zich in de top van Nederland laten zien, speelt hij het komende half jaar Champions League-voetbal en kan hij zichzelf ervan verzekeren dat de ogen van bondscoach Ronald Koeman op zich gericht zullen zijn met het EK van volgend jaar zomer in het vooruitzicht.

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet in Danjuma een speler die perfect in zijn plaatje past. Hij ziet het liefst een linksbuiten die, zoals hij dit weekend liet weten, ’domineert in de één-tegen-één’. Voor de aanvaller is het van belang weer veel wedstrijden te spelen, nadat hij het afgelopen jaar op huurbasis bij Tottenham tot slechts negen optredens in de Premier League kwam, voornamelijk als invaller. Danjuma koos die transferwinter aanvankelijk voor het sportieve plaatje van degradatiekandidaat Everton en manager Frank Lampard, maar na het ontslag van de laatste trok hij alsnog naar de subtopper in Londen. Danjuma heeft de training bij Villarreal inmiddels weer hervat.

Arnaut Danjuma als Oranje-international. Ⓒ ANP/HH

Liverpool

Danjuma wil opnieuw voor de club met het voor hem juiste perspectief kiezen, al kreeg hij afgelopen transferwindow in dat opzicht met onvoorziene zaken te maken. De vleugelspeler werd eerder al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Liverpool, haalde met Villarreal in 2022 de halve finale van de Champions League (met een goal tegen Bayern München), maar de sterspeler wilde na een trainerswissel uiteindelijk (tijdelijk) vertrekken.

Het jeugdproduct van PSV vertrok medio 2018 via de eerste divisie en NEC naar Club Brugge. Daar maakte de toenmalig international van Jong Oranje direct indruk in de Champions League en verdiende hij een transfer naar Bournemouth, waar hij na een langdurige blessure en degradatie uit de Premier League floreerde in het Championship, met een transfer naar La Liga tot gevolg.

Feyenoord heeft ook Kroatisch international Luka Ivanusec van Dinamo Zagreb nog achter de hand, maar die lijkt niet de voorkeur te hebben. Slot liet al weten ’meerdere ijzers in het vuur’ te hebben en gaat voor de allerbeste optie.