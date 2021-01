Van der Poel en Alvarado kunnen hun wereldtitel ’gewoon’ verdedigen in Oostende

„Veiligheid is nu een absolute prioriteit. Daarom hebben we de maatregelen ook verscherpt en blijven we opletten dat alles veilig verloopt”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

De aankondiging volgt na overleg tussen de stad Oostende, Vlaams minister van Sport Ben Weyts, de internationale wielrenunie UCI en de Belgische wielerbond. Op het zandparcours langs de kust verdedigen onder anderen Mathieu van der Poel en Ceylin del Carmen Alvarado hun titel. Toeschouwers zijn daarbij niet welkom.

Er zijn tal van maatregelen getroffen op en rond het parcours. Zo worden alle aanwezigen onderworpen aan coronatesten, via een mix van regelmatige PCR-testen en sneltesten. Naast de inmiddels bekende maatregelen (mondmasker dragen, handen ontsmetten, voldoende afstand van elkaar houden) wordt er gewerkt met functionele bubbels: media, organisatie en renners/verzorgers. Het contact tussen die bubbels wordt tot een absoluut minimum beperkt. De organisatie zegt nog strengere maatregelen te nemen dan volgens het bestaande protocol verplicht is.

Toonbeeld van creativiteit

„Het WK veldrijden van dit jaar moet het helaas zonder fans stellen, maar het wordt wel een toonbeeld van de creativiteit van Vlaanderen”, zegt minister Weyts. „Alle partijen hebben intense inspanningen geleverd om de internationale veldrittop veilig te kunnen ontvangen in deze uitzonderlijk moeilijke omstandigheden.”

Burgemeester Tommelein spreekt van een uniek parcours met „de mix van zand op het strand, het gras op de hippodroom en de grote brug.” Op zaterdag komen de elitevrouwen en de beloften bij de mannen in actie. Een dag later rijden de vrouwen onder 23 jaar en de elitemannen.

Van der Poel is vol vertrouwen. „Ik train veel in het zand, ook als er geen wedstrijd op die ondergrond aankomt. Ik vind het een leuke manier om te trainen”, vertelt hij in een video die zijn ploeg Alpecin-Fenix verspreidde. „Het is in het zand moeilijk om samen te blijven, er wordt sneller gehaperd. Het is makkelijker om het verschil te maken, ik verwacht dat de sterkste renner snel voorop zal zitten.”

Van Aert

Dat dat Van der Poel dan wel zijn Belgische rivaal Wout van Aert zal zijn, ligt voor de hand. Acht keer troffen ze elkaar, beiden drievoudig wereldkampioen, dit seizoen: vijf keer won Van der Poel, drie keer Van Aert. Steeds bezetten ze de eerste twee plaatsen. „In Hulst reed ik wel een heel goede cross”, keek Van der Poel terug op zijn wereldbekeroptreden op het Zeeuwse parcours. „Dat was ook nog na een drukke periode, maar het verbaasde me eerlijk gezegd niet.”