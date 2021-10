Ook Romelu Lukaku haakt af voor troostfinale

„Eden en Romelu kampen met een overbelasting”, liet bondscoach Roberto Martínez weten. „Hier hebben we de faciliteiten niet om te werken zoals we willen met onze medische staf. We zullen in België verder werken om ze klaar te krijgen voor hun clubs.”

Eerder stak Thibaut Courtois al niet onder stoelen of banken dat hij de troostfinale maar niets vindt. „We gaan spelen voor niets. Derde of vierde in de Nations League, daar ligt niemand wakker van. Dat duel gaat nergens om, ik weet niet eens waarom we überhaupt gaan spelen. Het is een oefenwedstrijdje”, liet hij weten.

De wedstrijd tussen België en Europees kampioen Italië, dat in de andere halve finale met 1-2 van Spanje verloor, begint zondag om 15.00 uur. Om 20.45 uur, komen vervolgens Spanje en wereldkampioen Frankrijk in actie in de finale in Milaan.