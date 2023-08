Luka Ivanusec kan dé oplossing zijn voor mega-puzzel Slot

ROTTERDAM - Arne Slot heeft op het middenveld van Feyenoord een puzzel liggen van drie stukjes. Maar voor het gevoel is het zo’n zondagmiddagpuzzel van 1000 stukjes. Het vertrek van het meesterbrein Orkun Kökcü is nu pas echt voelbaar bij de kampioen van Nederland, die in de eerste speelronde bijna letterlijk over de eigen benen struikelde tegen Fortuna Sittard: 0-0.

Mats Wieffer erkent dat hij het zwaar heeft zonder Orkun Kökcü op het middenveld. Ⓒ ANP/HH