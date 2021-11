Ajax met Steven Berghuis tegen RKC Waalwijk

Berghuis miste de laatste interlands van het Nederlands tegen Montenegro en Noorwegen vanwege een blessure.

Ajax heeft een zege in Waalwijk nodig om de koppositie van PSV over te nemen, op basis van een beter doelsaldo.

Trainer Erik ten Hag gunt geen spelers rust in de aanloop naar het uitduel later deze week met Besiktas in de Champions League. Ajax heeft ook wat goed te maken na het gelijkspel van twee weken geleden tegen Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff ArenA (0-0).

