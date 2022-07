Schreuder: ’Vijf tegentreffers kan natuurlijk niet. Dat is zorgwekkend’

De aanvaller zag Ajax sterk openen. „Maar dan krijgen we twee ongelukkige goals tegen. Twee keer geeft Cody Gakpo de voorzet en scoort Guus Til. Daar moeten we scherper op zijn. En dan krijgen we in de slotfase ook nog een rode kaart. Ik zag niet wat Calvin Bassey deed, het ging snel. Maar daarna werd het wel moeilijk voor ons.”

Ajax-doelman Jay Gorter was schuldig aan twee doelpunten van PSV. „We zijn na de wedstrijd met z’n allen naar hem toe gegaan”, zei Bergwijn. „Fouten horen bij voetbal. Het is niet zijn schuld dat we hebben verloren.”

Bergwijn vierde zijn doelpunt tegen zijn oude club PSV uitgelaten. „Ik zou niet weten waarom dat niet zou mogen. Ik speel nu voor Ajax en dan ben ik blij als ik scoor.”

Teleurstelling bij Bergwijn na de verloren Johan Cruijff Schaal Ⓒ ANP/HH

Tegentreffers zorgwekkend

Trainer Alfred Schreuder zag Ajax veel goede dingen doen in de verloren wedstrijd tegen PSV (3-5) om de Johan Cruijff Schaal. „Maar we moeten wel snel beter gaan verdedigen”, zei Schreuder. „Ik zie veel progressie in ons aanvalsspel. Maar vijf tegentreffers kan natuurlijk niet. Dat is zorgwekkend.”

Schreuder gaf Jay Gorter een basisplaats. De 22-jarige doelman was schuldig aan twee treffers en zag er ongelukkig uit bij nog een doelpunt van PSV. „Nee, ik heb er geen spijt van dat ik hem heb laten keepen”, zei de opvolger van Erik ten Hag. „Het is ook te kort door de bocht om nu al te zeggen dat Remko Pasveer volgende week onze eerste competitiewedstrijd keept. Het lag niet alleen aan Jay dat we hebben verloren”, aldus Schreuder.

„We hebben ook slecht verdedigd. We begonnen heel goed en kwamen op 1-0. Daarna verzuimden we een tweede doelpunt te maken. En vervolgens gaven we drie doelpunten zomaar weg. Maar we deden aanvallend ook heel veel dingen goed. Pas na de rode kaart van Calvin Bassey kreeg ik het idee dat het lastig ging worden. Hij wilde te graag, denk ik. Het was een rode kaart waar je een rode kaart voor kan geven.”