Voetbal

Fietstochtje Edwin van der Sar eindigt in ziekenhuis

Flink schrikken voor Edwin van der Sar zaterdagochtend. De oud-doelman besloot een rondje te fietsen, maar dit tochtje eindigde abrupt in het ziekenhuis. Op Instagram laat Van der Sar in een video zien dat hij in de ambulance is meegenomen.